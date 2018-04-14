陸侵入金門管制區？民航局澄清：躲惡劣天候

2018-04-14 21:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



媒體報導，有使用M503航路的航機偏航進入台灣金門終端管制區，交通部民用航空局表示，初步了解，今年4月12日下午至13日凌晨，因鋒面自華東地區往東南方移動，經過台灣海峽時，產生不良的天候，當天陸方沿海兩條A470及M503航路的航機，確實有躲避惡劣天氣情形。

民航局指出，當天原使用M503南向航路的港龍航空KA805班機及原使用A470航路的新加坡航空SQ825班機偏航進入金門終端管制區上方，民航局初步了解，航機是為了躲避惡劣天候而偏航，後續民航局將要求業者更完整說明。經比對，兩家業者當天偏航，並未進入我方金門管制區空域內。

民航局強調，依國際飛航規定，「當航機有要求躲避天氣之需要，在不影響安全前提下，航管單位應盡力協助，以維護其飛航安全」。當天港龍與新航班機的偏航，即是基於此一情況，因並未進入金門管制區空域，亦無安全疑慮。

M503航路涉及諸多因天候及各種因素導致之種種安全問題，未來勢必會不時發生，民航局強烈呼籲兩岸應針對M503航路北向及其W銜接航路涉及的所有安全問題，儘速進行協商，並作出常態性的安排及處理機制，以避免各種意外甚至未經連繋而進入對方空域的情形，以充分保障飛航安全。