M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候

2018-04-14 21:51 中央社 台北14日電



M503與W121,122,123航路示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook

近日有使用M503航路航機偏航接近金門終端管制區，交通部民用航空局今晚發布新聞稿表示，確實有港龍及新航班機為躲避惡劣天候而偏航，但未進入金門終端管制區內，無安全疑慮。

民航局今天表示，初步了解，4月12日下午至13日凌晨，因鋒面自華東地區往東南方移動，經過台灣海峽時，因不良之天候，當天陸方沿海兩條A470及M503航路的航機，確實有躲避惡劣天氣情形。

民航局指出，當天原使用M503南向航路的港龍航空KA805班機及原使用A470航路的新加坡航空SQ825班機，偏航接近金門終端管制區上方。

民航局初步了解，航機是為了躲避惡劣天候而偏航，後續民航局將要求業者更完整說明，但經比對，兩家業者當天偏航，並未進入我方金門管制區空域內。

民航局強調，依國際飛航規定，「當航機有要求躲避天氣之需要，在不影響安全前提下，航管單位應盡力協助，以維護其飛航安全。」當天港龍與新航班機的偏航，即是基於此一情況，因並未進入金門管制區空域，亦無安全疑慮。

民航局也強烈呼籲兩岸應針對M503航路北向，以及W121、W122、W123銜接航路涉及的所有安全問題，儘速進行協商，並作出常態性的安排及處理機制，以避免各種意外甚至未經連繫而進入對方空域的情形，以充分保障飛航安全。（編輯：方沛清/卞金峰）