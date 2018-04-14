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深澳電廠涉保育區爭議 經部：已調整簡化防波堤設計

2018-04-14 18:00聯合報 記者鄭媁╱即時報導

深澳電廠爭議延燒，隨著連綠委都出面要求重啟環評，表態接受民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌今也表態，為市民健康，如果深澳電廠不安全、有污染，他絕不同意。對於深澳計畫防波堤設置在瑞芳保育區，經濟部新出爐的書面報告指出，台電已調整簡化防波堤設計，以降低對環境的影響。未來也會督導台電在施工期間落實執行防護措施，降低施工作業對環境的影響，並持續進行水質監測與生態調查，作好海域生態的保護。

立法院社福及衛環委員會下周一排案，要求環保署、農委會及經濟部等相關單位，就深澳電廠內保育區範圍劃定及環評爭議，進行專案報告。

經濟部書面報告指出，新北市政府2014年在深澳灣附近公告劃設「瑞芳水產動植物繁殖保育區」，部分區域與中油深澳油港區重疊，影響防波堤等海事設施的設置，因此台電在規畫階段就與相關單位溝通，盼能調整瑞芳保育區範圍，並在可行性研究報告及環差報告書中撰述。

經濟部表示，深澳計畫為兼顧供電與環保，從原規劃開發蕃仔澳灣及深澳灣兩個海域，縮減至已有經濟活動及港區的深澳灣，完整保留生態較為豐富的蕃仔澳灣海域，降低對整體海洋環境的衝擊。為增加深澳灣水域的靜穩度，確保卸煤作業安全，原在深澳灣內規劃設有Y字堤及T字堤兩處堤防。

為進一步降低對漁民進出及環境景觀影響，經濟部也表示，環差專案小組第2次初審會議後，經評估後再將防波堤分別調整簡化為一字堤及L字堤，並採對環境較為友善的「離岸堤」設計。

經濟部提到，深澳計畫對於海域生態影響較大的時間為施工期間，影響較大者為移動性較低的水生動植物，施工完成後則因防波堤的興建具備有類似人工魚礁功能，能夠增加有效棲地。因此，將妥善研擬措施，降低工區開挖、施工等作業對水體干擾的影響，在施工期間採用防濁幕，侷限施工中造成的水中懸浮固體範圍，並持續進行海域水質監測及生態調查，掌握計畫區及保育區海域生態的變化趨勢。

經濟部也說，深澳電廠完工營運期間，將持續對鄰近海域生態進行監測，若發現有異常情形，將探討原因避免異常持續發生，同時將選擇適當物種，選定適當水域於適當季節進行放流，並進行調查監測以為調整日後放流策略的參考。

深澳電廠瑞芳台電

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