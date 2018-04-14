潘文忠下台 柯志恩：終究欠國人一個說明與道歉

2018-04-14 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



教育部長潘文忠因卡管風波延燒請辭獲准。國民黨立委柯志恩表示，雖同情，但無法認同其所為與所言。

柯志恩指出，潘文忠出身教育基層，地方或中央的行政歷練完整，他被宣布為部長人選時，第一時間她給予肯定，無非寄望他對教育行政的嫻熟，期能為空有理想的教改藍圖帶來更多實現的可能。她也提醒，部長必須抵擋政治對教育的干預，維持教育的專業與自主。

柯志恩指出，不知是一語成讖，還是民進黨執政下特定政治勢力的肆無忌憚，一路綁架教育部長、且不斷下指導棋，致使不論是十二年國教課綱或文言白話文比例，教育部從沉默怯懦到一再退守，尤其台大校長遴選的處理完全漠視大學自主，過程荒腔走板、匪夷所思。從重開遴選會到臨時校務會議，立場反覆、自相矛盾，更無視社會非議、罔顧台大校務停滯與師生的急切呼籲，把「依法行政、適法監督」作為「卡管」的尚方寶劍，無所不用其極地對一位院士進行無情的批鬥、抹黑，教育部的無理蠻橫不僅暴露政治干預教育的可怕，更挑戰所有台灣社會對於是非價值的容忍與底線。

柯志恩說，或許這股隱藏背後的壓力迫使部長一錯再錯，最後騎虎難下，不僅反噬政府自己的學者官員，也因「卡管」烽火無法收拾，重傷政府的形象，最後賠上部長的形象與聲譽。非理性的決策必經不起檢驗，此時「請辭」或許對潘個人是解脫，也或許對卡管的解決提供一個轉機。雖然，賴院長已表示「勉予同意」，但民進黨政府對卡管所引發的爭議與傷害，終究欠國人一個說明與道歉。

柯志恩質疑，潘文忠請辭的聲明與賴揆准辭的理由各說各話、毫不相干，為何到連請辭求去還要模糊卸責、嘵嘵置辯，反指社會對其批評是「政治操作」？如果潘自認所作所為是「堅守信念」、「釐清疑義」，且「不畏懼職務上的挑戰」，就應該繼續「卡管」、「為成功找方法」，怎可棄械丟甲、掛冠求去，留下一紙「為失敗找藉口」的聲明，試問眼前的難堪殘局，要接任的教長如何收拾？