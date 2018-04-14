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母攜幼女遊歐哭鬧被罵 團員拿片反擊「誰受得了」

2018-04-14 13:39聯合報 記者何祥裕╱即時報導

一位母親帶未滿2歲的女兒參加歐洲旅行團，同行團員因無法忍受小孩哭鬧抗議，甚至飆罵：「不會把小孩抓起來打死」。她將此事PO上網路，希望大家以後能多點體諒，這件事引發外界討論，而被指控罵人者，也在網路貼文回擊，還貼出女童哭鬧的尖叫聲影片，並質問這名媽媽，已經忍耐連續四五天了難道這不叫包容嗎？她覺得將快樂建築在別人的痛苦上是理所當然的事嗎？

一位母親在《爆料公社》匿名指出，她帶女兒參加旅行社的荷德比法10天旅遊，由於女兒未滿2歲，可能是因爲時差加上拉車時間很長、活動空間受限，幼兒比較難適應而哭鬧。團員直接在遊覽車上罵母親：「不會哄小孩嗎？」、「哭是不會打她嗎？」。

而被控罵人者也在《爆料公社》匿名貼文反擊，附上小孩的哭鬧聲請大家聽聽看這樣的聲音你覺得可以忍受幾天？強調我們根本也沒說 「打死她小孩」！！！

貼文指出，3/28 媽媽說一下車就受到影片中3位團員的指責。但當時並沒有任何人指責她！因為她小孩從坐車開始就一直不停的哭鬧加上尖叫聲，從白天不間斷的到晚上，當時也只是「理性的告知」，但並未看到那位媽媽有做任何的處理。

3/29 媽媽說小孩在餐廳哭鬧被導遊請外面。團員說，還是沒有任何人指責她！反倒是她的小孩，在上一個行程剛哭完尖叫完。原本忍耐完以為終於可以好好休息了！？可是等到吃飯的時候她的小孩又開始大哭又尖叫，不是一下子而是持續了一段時間，全餐廳的人都在看她，也沒有任何人責怪她，反而都是在忍耐她！她被請出去是因為導遊在勸她之後，她才抱出去的！

3/31 大家在船上安靜的在觀賞戶外風景。那是付費的行程，原本好好的在聽解說，她的女兒又放聲大哭加上尖叫！然後影片中的媽媽因為她可怕的尖叫聲感到頭痛不適，行程都看不完就趴在桌上抱著頭很痛苦的表情忍耐她的哭鬧聲；因為一直持續還不停止，才跟她說能不能管好她的孩子？！她似乎都不理會，雖有抱著孩子，一開始還繼續留在船艙內，讓她一直不停的哭加尖叫，直到後來很多人看她，才把她女兒抱出去！

貼文指出，影片中那個爭吵的片段，是已經連續好幾天下來忍耐很久！因為在那行程之前她又讓他女兒在車上大哭又尖叫，原本又再跟她說「能不能管好妳小孩」，她回答的是「管不了沒有用」，反倒指責別人的不是還有狡辯，沒有賠不是，還罵對方神經病要進醫院，所以才會吵起來！

貼文者想請問媽媽：

既然知道自己無法控制小孩情緒，那為何帶到公眾場域影響大家？所以我們應該忍受她嗎？加已經忍耐連續四五天了難道這不叫包容嗎？她覺得將快樂建築在別人的痛苦上是理所當然的事嗎？

原本也向旅行社申訴，旅行社卻回答「我們無法挑選客人」！因為問題沒有辦法解決，也給了多次給的機會對方卻沒有改善，所以才有衝突。

至於對方文章裡所說「站在她那一方幫她說話的」，一位是常常在指定時間內都遲到，導遊再三叮嚀下都不改善；那位阿伯也是對導遊說話都不太禮貌，而且是阿伯自己先出手看起來要打人，男方才兇他！

這是誰的道德感有問題？

此外，她們坐在車子的最前座，還放任小孩拿著她的自拍棒不停地朝向司機的方向揮，不出手制止，司機還不停地朝車子的後照鏡看他女兒，司機開車分心，但看了都感到很不心安？

原本這件事情就想拿來投訴，但因為事情落幕後平安無事所以作罷！可是她又惡人先告狀實在無法原諒！對的人都要忍受不對的，那社會還有公理嗎？感謝大家的眼睛是雪亮的！

哭鬧影片

旅行社旅行團

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