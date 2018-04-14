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蘇花改機車解禁？陳金德說：沒什麼不可以的

2018-04-14 12:06聯合報 記者羅建旺╱即時報導

蘇花改預計下個月將開放大客車通行，機車族呢？

宜蘭代理縣長陳金德今天說，如果蘇花改是快速道路等級，法令上許可，機車行駛蘇花改沒有什麼不可以。

陳金德認為， 蘇花公路蘇澳與東澳容易有落石，讓機車族走蘇花很危險。

陳金德並舉例，德國高速公路沒有速限，甚至也讓機車上高速公路，蘇花改只是快速道路，機車騎士有交通需求，只要公路單位規劃完善，讓機車走蘇花改值得考慮。

蘇花改陳金德機車族

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