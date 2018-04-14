尋「下個林懷民」文化部：每年獎助3名藝文人才赴美

2018-04-14 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北報導



文化部每年將補助三名藝文行政人才赴美研習，圖為廿九年前曾獲補助的林懷民（中），與文化部政務次長楊子葆（右）、文化交流司長吳紹開（左）在記者會合影。 記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

尋找下個林懷民！文化部與美國傅爾布萊特計畫台灣基金會宣布，鑒於台灣欠缺藝文管理、行政人才，將增設藝術文化類別專業人員獎助，每年送三名藝文行政人才赴美研習，雲門舞集總監林懷民廿九年前也曾獲獎助，他建議參加計畫的人走出自己的路，帶著問題回來。

林懷民曾在一九八九年時因感到疲累、暫停雲門舞集，接受傅爾布萊特計畫獎助，前往紐約大學學習現代舞三個月，「事實上，我在那裡混，卻因為興趣關係，反而花了很多時間學習印度、東南亞的事」，直到一九九一年返台兩年後，他靜心凝結在紐約得到的東西，融合日本雅樂、印度音樂等，孕育出雲門經典「九歌」。

林懷民表示，當初在美國觀摩藝術流程，會急切想知道當下流行事物，但也知道不該複製這些流行。他說，藝術「行政」學得到，但藝術素養需要時間琢磨，除學習知識與經驗外，更須想辦法瞭解藝術本身。他建議，行政之外要有藝術，走出自己的路。

文化部政務次長楊子葆指出，台灣文化跟市場需要國際化，得培育相關領域人才、建立國際人脈，也希望未來獎助計畫新增「國際經紀」，畢竟很多藝術家單打獨鬥，若有專業經紀人就能幫助台灣走出去，美國這方面很有經驗。楊子葆說，美國幾個博物館近年免費釋出高清圖檔，經過精密計算還能創造商業利益，影響力有增無減，「在智慧財產權上既開放又有效率」。

文化部此次與傅爾布萊特計畫台灣基金會簽署合作意向書，，即日起至十月卅一日收件，獲選者可到美國研習三個月。