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翻譯太少 李魁賢慨嘆台灣文學難國際化

2018-04-13 20:15中央社 台北13日電

國家文藝獎得主詩人李魁賢說，從事國際交流多年，體會到台灣詩人的作品不輸外國詩人，他感慨地說：「我們的文學翻譯太少，沒能讓外國讀者有機會認識。」

80歲的李魁賢今天在國家書店舉辦「阮若打開世界文學的門窗-李魁賢詩書發表會」，他16歲開始寫詩，創作超過一甲子，又從事翻譯數10年，翻譯詩作超過500首，整體文學成就讓他獲頒國家文藝獎。

李魁賢近20年來，到過印度、蒙古、孟加拉、日本、韓國、緬甸等亞洲國家，古巴、尼加拉瓜、薩爾瓦多、智利、秘魯等拉丁國家，及馬其頓和土耳其等國。他說，造訪孟加拉時，當地報紙大幅報導台灣詩人來訪，這說明「詩是很好的交流手段。」

李魁賢說：「我出去都用台灣的名義」，要對方確認能用台灣詩人的名義才去；世界詩人運動組織邀他出任副會長時，他提出的條件也是要以台灣相稱，不能加中國。

李魁賢平日關心時事，提到吳明益入圍英國曼布克國際獎的國籍事件，他深表贊同，並說作家本身要有骨氣。

他分享多年從事國際交流的心得指出，台灣詩人作品不輸外國詩人，但是文學翻譯太少，沒有翻譯出去，外國讀者根本沒機會認識。

李魁賢說，文學翻譯要長期累積，政府雖然有在做，但沒注意效果。「人本和文本要雙管齊下，作品出去，人也要出去參加活動。當他們認識作家本人，感覺親切，也會對他的作品產生較大興趣。」

李魁賢到海外參加詩歌節等活動，會集結多名詩人一起出去，不做個人秀，而是強調台灣文學意象。曾有土耳其出版集團對他說，不只對台灣詩有興趣，也希望可以出版包括小說、散文的台灣文學叢書。

李魁賢表示，翻譯是交流的橋樑，與外國詩人交流，他會提議幫他們的作品翻譯成中文，接著由對方對等協助在他們的國家翻譯出版台灣詩人的作品。

他鼓勵詩人以中英雙語出版個人代表作詩集，然後以此為基礎，輾轉翻譯成其他語言。他70歲時出「黃昏時刻」詩集，選入70首詩，至今翻譯成20種語言。

李魁賢為秀威資訊科技公司策劃「台灣詩叢」，為雙語詩集，即是考量到國際交流用途。另外，鑑於台灣女詩人相對較少，他策劃「含笑詩叢」，推介台灣女詩人的作品，目前已出版包括陳秀珍、林鷺、湯淇竹、利玉芳等人9本詩集。（編輯：施燕飛/卞金峰）

土耳其孟加拉台灣文學

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