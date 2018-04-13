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卡管成功？ 教育部駁斥：與事實有明顯出入

張景森上火線：深澳電廠算是全世界汙染最低的燃煤電廠

2018-04-13 16:02聯合報 記者林河名╱即時報導

深澳燃煤電廠爭議不斷，繼國民黨立委要求退回環差報告後，綠營內部也出現反對聲浪，要求重啟環評。行政院政務委員張景森今天親上火線，為深澳電廠使用「淨煤」技術辯護。他除了強調深澳電廠「算是全世界汙染最低的燃煤電廠」，並表示燃氣電廠隱含非常強大的不安全及風險性，「因此，國家一定要配置一定比例的燃煤電廠，這是合理的。」

張景森中午接受POP radio電台專訪，直言燃媒或燃氣都有人反對，例如桃園要新增燃氣的電廠，桃園人也反對，「總是有人反對，但要根據事實」。

「燃煤跟燃氣，真有那麼大差異嗎？」張景森表示，「我認為差異不大。」

對於新北市環保局委託中興大學環工系教授莊秉潔的深澳電廠汙染模式模擬結果，發現深澳電廠PM2.5日平均增量高達6.075μg/m3，竟是台電環境差異分析報告書中模擬值的3倍以上，張景森雖表示尊重莊教授的評估，但也提到，環保署能接受的模式要被認證，莊教授使用的軌跡模式，大概是評估火災時煙流的模擬，沒有用到國際上認可的科學模式，「我是建議他經過認證之後再來做」。他說，台電委託的是環保署公告的模式，一般而言，這是可被接受的方法。

包括劉建國、蔡適應等民進黨立委，昨天表態支持重啟環評，劉建國還強調深澳電廠不應只以「環境差異分析報告」就決定當地居民未來生活品質。

張景森表示，「劉建國委員我是比較訝異」，因為他跟劉建國都是雲林人，也接到一些環團的人打電話來問：劉建國怎麼反對深澳電廠？假設燃煤電廠是造成汙染的元凶，而中部空汙比台北更嚴重，按照一些人的講法，都怪罪台中及麥寮的燃煤電廠，雲林應該是燃煤電廠受害最多的地區，興建深澳電廠就是不要讓中部的電送到北部來，如此中南部就可以降載，汙染就可以減低，「結果變成深澳不要蓋，麥寮繼續燒，這個邏輯，我不知道他是怎麼思考？」

「一個事情不能顧此失彼」，張景森表示，在討論深澳電廠問題時，應該認真去看，這樣的設備、全世界最嚴格的空氣品質標準，全世界最好的電廠的標準，這樣可不可以接受？「就全台灣來說，用最新、最好的電廠，來替代比較舊的電廠，應是比較合乎環境保護的要求吧。」

被問到深澳電廠附近的瑞濱國小，會不會成為第二間「許厝分校」？張景森坦承，就算是這麼好的電廠、已經算是全世界汙染最低的燃煤電廠，終究還是有排放的問題；對於排放會造成健康風險的評估，應該非常落實去做、好好研究，以減輕、預防。

至於行政院長賴清德「乾淨的煤」說法惹議，張景森說，只要把「乾淨的煤」在網路google搜尋一下，至少會出現十萬筆，「淨煤」是一種技術，賴揆的說法代表3個含義，第一，選擇的是相對乾淨的煤材；第二，發電的製程效率非常高，也減低排放；第三，花費的1/4以上是用在脫硫、去除氮氧化物的設備，才構成一個比較乾淨的燃煤電廠。

張景森說，除了林口，大林電廠兩部機組也已在運作「淨煤」技術，甚至排放比林口更乾淨。他強調，大家不要聽到「燃煤」，直覺上就認為「很髒」、「汙染」，甚至連結到「不可忍受」，事實上，燃煤電廠比起以前，已經不可同日而語了，「跟現在燃燒天然氣的結果已差不多」。

張景森表示，他的第一優先選擇仍是節電，而非蓋電廠，因為即使天然氣也有人反對啊，燃氣也有排放的問題，只是比較輕，「要達到沒有排放，最好的方式就是節能，也就是節電」。

被問到是否因為不能燃氣，所以才選擇燃煤？張景森說，他不願鄉愿地附和大家的想法，因為現在燃煤的排放已經可以做得跟燃氣差不多了，是合宜的選擇，並不是最壞的選擇。

張景森指出，從國家整體來看，既需要相當的電廠，也不得不配置一定的燃煤電廠，原因是燃氣的系統有很大的風險，例如儲存量可能不夠，運送需要時間，也可能受氣候影響、船無法進港，輸送經由海管或陸管都有風險，接收與處理的地方也太集中，全台灣目前只有永安與台中，隱含非常強大的不安全及風險性，「因此，國家一定要配置一定比例的燃煤電廠，這是合理的。」

行政院政務委員張景森（右）接受POP radio電台節目主持人黃光芹專訪。圖／P...
行政院政務委員張景森（右）接受POP radio電台節目主持人黃光芹專訪。圖／POP radio提供
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