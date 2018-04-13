親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
政院版軍改定案
藍綠各黨拚選戰
葉俊榮傳陸兼職
政治
軍事
綜合

為何「瀏海全面屏」手機這麼盛行？三大原因帶你了解

卡管成功？ 教育部駁斥：與事實有明顯出入

新竹生醫園區延宕 監院糾正科技部衛福部

2018-04-13 16:43中央社 台北13日電

監察委員仉桂美、章仁香今天表示，行政院民國92年核定新竹生物醫學園區計畫，後續因執行失當，導致14年後園區醫院才開始動工，今天通過糾正主管機關科技部和衛福部

監察院內政及少數民族委員會今天通過對科技部及衛生福利部的糾正案。監委指出，台灣為發展生物科技產業，行政院早於90年6月1日即核定「新竹生物醫學園區推動原則」，將新竹生醫園區列為國家重大建設計畫，構想於園區內成立一所醫學中心級的園區醫院，作為園區生技研發驅動主力。

監委調查，行政院92年3月28日核定「新竹生物醫學園區計畫」，園區及醫院訂於95年8月營運，後續因執行失當，相關部會一再變更決策與園區醫院的定位及規模，行政院於96年、100年、102年、105年及106年進行5次修正，園區醫院106年才開始動工興建，凸顯政府施政效能不彰，決策品質堪慮，影響生醫產業發展。

監委說，科技部從92年起即為新竹生醫園區計畫的主管機關，負有跨部會、跨領域政策協調、執行督導責任，但科技部對於衛福部在97年至101年間未確實完成園區醫院的規劃，及台大醫院102年至105年執行進度延宕等缺失，均未督促或協助解決問題，恣由園區醫院的主辦機關、定位、規模屢次發生重大變革，使預訂啟用期程一再遲延，時而發生暫緩規劃或執行情形，科技部未確實擔負主管機關職責，導致計畫重大延宕，核有疏失。

監委指出，衛福部於98年4、5月間被指定為新竹生醫園區內醫院的統籌機關，按新竹生醫園區第二次修正計畫，園區醫院計畫預定於100年6月核定、103年9月營運。但衛福部起初擬於園區設立國立新竹醫院，實質規劃內容與一般綜合醫院無異，難符合「研究型醫院」的定位，未落實先期規劃並進行可行性評估，即將園區醫院定位為國際醫療專區醫院，之後召開「新竹生醫園區醫院研議規劃小組」會議，決議設立200床的研究型醫院。

監委認為，衛福部未能就專業立場提出完整的規劃內容，提出規劃方案後又一再變更，提出的方案與園區醫院設立目標相悖，未善盡主辦機關職責，規劃進度嚴重延宕，在台大醫院接辦前無實質進展，使園區醫院自97年10月重啟規劃到101年10月確認規劃方向，虛擲4年時間，顯有未當。

此外，監委說，台大醫院負責新竹生醫園區醫院的規劃及興建，但輕忽處理園區醫院興建應辦理的行政作業，又未妥適掌控細部設計作業期程，未就醫院定位、經費來源、與新竹地區醫療資源分配等，進行周延的內外環境分析及預測與計畫分析，導致園區醫院興建期程落後，要求台大醫院應確實檢討改進。

新竹生物醫學園區為國家重大建設計畫之一，以「研發中心」、「育成中心」、「園區醫院」為三大中心，著重建立創新技術價值確認與產業化加值的平台，做為帶動生技產業發展的先導園區。

台大醫院衛福部

相關新聞

副主委離職潮？陸委會：兩名副主委貢獻良多

2018-04-12 21:45

父親噴藥「差點瞎掉」 農委會副主委力推農民職災保險

2018-04-12 18:49

陸將停發大通證？ 賴正鎰：沒聽說，但飯店確實災情慘重

2018-04-12 14:30

陸客9月後緊縮？ 學者：地方選舉敏感度低 應不至於

2018-04-12 14:24

年底大選陸客數砍到見骨？ 旅行社恐慌：要倒光了！

2018-04-12 14:24

別讓台灣印象扣分 立委促杜絕觀光坑客事件

2018-04-12 14:04

陸方施壓改名遭拒 醫師會力保「台灣就是台灣」

2018-04-12 13:45

行政院通過醫療事故法 醫療爭議先調解

2018-04-12 12:25

鏡文學拿千萬補助進陸 鄭麗君：不希望被陸方過度主導

2018-04-12 12:22

難以終結的漂泊 為何讓台師進退兩難？

2018-04-12 11:45

鄭麗君：明年優先編列台語頻道預算

2018-04-12 11:44

台灣一代指揮名家陳秋盛 睡夢中離世

2018-04-12 08:58

男女「世界大戰」 結少離多成國安危機

2018-04-11 16:07

重遊雜貨店時代 懷舊以外最美是人情

2018-04-10 13:26

充滿台灣味的衛星 福衛五號展現台灣太空研發能量

2018-04-10 13:16

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

法航開航 桃園機場飛巴黎浪漫百分百

2018-04-12 00:00

兆豐攜手悠遊卡，帳戶儲值拿現金

2018-04-09 10:00
看更多

熱門文章

中共18日在台灣海峽實彈演習

2018-04-12 17:10

議員稱蔣公靈柩「幹嘛尊重蔣家意願」 包正豪怒批鬼話

2018-04-13 01:53

蘇貞昌選新北 孫大千：年度鉅獻演很大

2018-04-13 08:25

從連勝文到電火球 藍綠選將誰年輕化？顛覆你認知

2018-04-13 08:00

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

2018-04-13 14:50

綠北市議員民調揭曉 有拜柯P有保佑？

2018-04-13 09:00

公務員退休金須分給離婚配偶？ 呂秋遠教5項自救方法

2018-04-13 07:25

罷昌大將毛嘉慶再出手 這回槓上的是「莊國榮」

2018-04-12 23:46

綠委出手 促深澳電廠重啟環評

2018-04-13 00:13

政院版軍人年改俸率上限被調高 綠委怒：不能接受

2018-04-12 22:28

陸台海軍演 美國務院：反對片面行動改變現狀

2018-04-13 03:32

羅智強：投給蘇貞昌就是投給深澳燃煤發電

2018-04-13 00:05

港媒：共軍台海實彈射擊演習 衝著美國和台獨

2018-04-13 08:17

陳宜民民調落後不氣餒 韓國瑜民調進行時會請假

2018-04-13 01:58

外軍學員參訪雲豹甲車 比大姆指肯定給讚

2018-04-12 17:49

被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心

2018-04-13 09:19

影／與蘇貞昌民調落差大 侯友宜：要了解背後動機

2018-04-13 11:33

蘇貞昌違背諾言三戰新北 朱立倫：應回保安宫說明一下

2018-04-13 11:35

影／蔡總統上任後首度登艦 視導海軍操演

2018-04-13 09:54

網傳19綠政務官也赴陸兼課 藍要求快徹查

2018-04-13 00:24

好「深澳」的考題！綠營諸侯 變中央、地方夾心餅

2018-04-12 23:55

陸18日台海實彈演習 總統府籲國人勿自亂陣腳

2018-04-12 22:05

新聞眼／蔡蘇會後…電火球親征 整合游謝系

2018-04-13 00:16

大陸18日台海實彈演習 國防部：充分監偵

2018-04-12 18:21

反年改團體挺不挺政院版軍人年改？退輔會：審慎樂觀

2018-04-12 22:57

共軍18日海上實彈射擊 專家：在大陸12浬領海內

2018-04-12 18:19

蔡總統上任2年但菊12年政績歸功蔡挺 扁：官場文化

2018-04-12 18:06

行政院通過軍人年改草案 「八百壯士」譴責政府背信

2018-04-12 23:46

副主委離職潮？陸委會：兩名副主委貢獻良多

2018-04-12 21:45

陸18日台海軍演 我方：假訊息作戰

2018-04-12 23:56

【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒

2018-04-13 13:56

登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事

2018-04-13 12:39

大陸「貼近」金門軍演？ 建設處：應是烏龍報導

2018-04-12 19:38

蘇侯之戰 侯友宜：不要只為一黨之私考慮

2018-04-13 11:59

游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」

2018-04-13 09:57

陸軍演呂秀蓮籲蔡勿出訪 林濁水：風都沒吹就高喊草動

2018-04-13 08:49

中共沿海實彈操演 國防部：石獅靶場例行火砲射擊

2018-04-12 19:49

國道警察危險加給有譜？ 一個月加五千預算審查中

2018-04-13 11:25

圖輯／蔡總統登紀德艦 出海校閱艦隊

2018-04-13 13:12

美國務卿提名人龐培歐 對台軍售重要

2018-04-13 03:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top