親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
政院版軍改定案
藍綠各黨拚選戰
葉俊榮傳陸兼職
政治
軍事
綜合

科威特網紅訪台 介紹台原民文化點閱破百萬

2018-04-13 14:05中央社 新德里13日專電

科威特網紅阿不都卡苓應邀前往台灣參加外交部舉辦的「原住民文化記者團」活動，造訪屏東原住民部落，並拍攝影片上傳社群平台，一天內點閱率破百萬，引起討論熱潮。

駐科威特代表處指出，阿不都卡苓（AbdulkarimAl-Hendil）11日把「原住民文化記者團」造訪屏東瑪家鄉和霧台鄉原住民部落的影片、照片及短文上傳Instagram和推特（Tiwtter）等社群平台，短文讚美當地居民每個人臉上總帶著笑。

阿不都卡苓上述的影片、照片和貼文，一天內點閱率破百萬，有4萬多人次按讚，留言則數多達2000多則，在阿拉伯世界掀起一陣討論台灣原住民文化的熱潮。

在介紹台灣原住民文化特色的同時，阿不都卡苓也將台灣青年學子的活力和台灣社群網路的蓬勃力量，一併與中東網友分享。

對於台灣，阿不都卡苓表示，他印象最深刻的是所接觸到的台灣人民都很有禮貌和效率，未來願意協助阿拉伯世界與台灣社群媒體相互交流。

駐科威特代表處指出，阿不都卡苓投入社群媒體工作超過10年，特別關注文化與慈善議題，粉絲除科威特民眾外，更遍佈中東和北非的各阿拉伯國家，追隨者人數超過百萬以上。他上傳的文章和影片、照片多能吸引大量網友觀看且引起熱烈迴響，同時還與美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）社群平台連結。

為提高阿不都卡苓訪台效果，駐科威特代表處特別安排他在出發前到代表處聽取簡報，同時採訪駐科威特代表牟華瑋，介紹台灣原住民文化給中東的民眾認識，阿不都卡苓把相關文章上傳後，點閱率也超過百萬，近9萬粉絲按讚。

原住民中東

相關新聞

父親噴藥「差點瞎掉」 農委會副主委力推農民職災保險

2018-04-12 18:49

陸將停發大通證？ 賴正鎰：沒聽說，但飯店確實災情慘重

2018-04-12 14:30

陸客9月後緊縮？ 學者：地方選舉敏感度低 應不至於

2018-04-12 14:24

年底大選陸客數砍到見骨？ 旅行社恐慌：要倒光了！

2018-04-12 14:24

別讓台灣印象扣分 立委促杜絕觀光坑客事件

2018-04-12 14:04

陸方施壓改名遭拒 醫師會力保「台灣就是台灣」

2018-04-12 13:45

行政院通過醫療事故法 醫療爭議先調解

2018-04-12 12:25

鏡文學拿千萬補助進陸 鄭麗君：不希望被陸方過度主導

2018-04-12 12:22

難以終結的漂泊 為何讓台師進退兩難？

2018-04-12 11:45

鄭麗君：明年優先編列台語頻道預算

2018-04-12 11:44

死後想要捐贈大體？國片拍出捐贈者真實故事

2018-04-12 11:16

設台語台 鄭麗君：優先編列明年預算

2018-04-12 11:06

陸客9月後緊縮？ 學者：地方選舉敏感度低

2018-04-12 10:58

年底大選陸客不來？業者憂9月旅行社倒閉潮

2018-04-12 10:44

台灣一代指揮名家陳秋盛 睡夢中離世

2018-04-12 08:58

男女「世界大戰」 結少離多成國安危機

2018-04-11 16:07

重遊雜貨店時代 懷舊以外最美是人情

2018-04-10 13:26

充滿台灣味的衛星 福衛五號展現台灣太空研發能量

2018-04-10 13:16

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

法航開航 桃園機場飛巴黎浪漫百分百

2018-04-12 00:00

兆豐攜手悠遊卡，帳戶儲值拿現金

2018-04-09 10:00
看更多

熱門文章

中共18日在台灣海峽實彈演習

2018-04-12 17:10

軍人年改草案拍板 退休者新制終身俸怎麼算看這裡

2018-04-12 16:53

議員稱蔣公靈柩「幹嘛尊重蔣家意願」 包正豪怒批鬼話

2018-04-13 01:53

從連勝文到電火球 藍綠選將誰年輕化？顛覆你認知

2018-04-13 08:00

蘇貞昌選新北 孫大千：年度鉅獻演很大

2018-04-13 08:25

綠北市議員民調揭曉 有拜柯P有保佑？

2018-04-13 09:00

公務員退休金須分給離婚配偶？ 呂秋遠教5項自救方法

2018-04-13 07:25

罷昌大將毛嘉慶再出手 這回槓上的是「莊國榮」

2018-04-12 23:46

大陸宣布 18日在台灣海峽水域進行實彈演習

2018-04-12 17:04

【重磅快評】柯P陪著忍受250萬元羞辱的三點盤算

2018-04-12 16:52

綠委出手 促深澳電廠重啟環評

2018-04-13 00:13

政院版軍人年改俸率上限被調高 綠委怒：不能接受

2018-04-12 22:28

陸台海軍演 美國務院：反對片面行動改變現狀

2018-04-13 03:32

羅智強：投給蘇貞昌就是投給深澳燃煤發電

2018-04-13 00:05

軍改55+2版 退將：此方案可維持多久

2018-04-12 16:15

港媒：共軍台海實彈射擊演習 衝著美國和台獨

2018-04-13 08:17

【即時短評】兩蔣入土為安？恐怕只有海葬才能安

2018-04-12 17:08

陳宜民民調落後不氣餒 韓國瑜民調進行時會請假

2018-04-13 01:58

外軍學員參訪雲豹甲車 比大姆指肯定給讚

2018-04-12 17:49

被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心

2018-04-13 09:19

蘇貞昌違背諾言三戰新北 朱立倫：應回保安宫說明一下

2018-04-13 11:35

網傳19綠政務官也赴陸兼課 藍要求快徹查

2018-04-13 00:24

影／蔡總統上任後首度登艦 視導海軍操演

2018-04-13 09:54

好「深澳」的考題！綠營諸侯 變中央、地方夾心餅

2018-04-12 23:55

內政部：葉俊榮的維基百科資訊有誤

2018-04-12 16:32

陸18日台海實彈演習 總統府籲國人勿自亂陣腳

2018-04-12 22:05

新聞眼／蔡蘇會後…電火球親征 整合游謝系

2018-04-13 00:16

影／與蘇貞昌民調落差大 侯友宜：要了解背後動機

2018-04-13 11:33

大陸18日台海實彈演習 國防部：充分監偵

2018-04-12 18:21

反年改團體挺不挺政院版軍人年改？退輔會：審慎樂觀

2018-04-12 22:57

共軍18日海上實彈射擊 專家：在大陸12浬領海內

2018-04-12 18:19

蔡總統上任2年但菊12年政績歸功蔡挺 扁：官場文化

2018-04-12 18:06

行政院通過軍人年改草案 「八百壯士」譴責政府背信

2018-04-12 23:46

副主委離職潮？陸委會：兩名副主委貢獻良多

2018-04-12 21:45

陸18日台海軍演 我方：假訊息作戰

2018-04-12 23:56

大陸「貼近」金門軍演？ 建設處：應是烏龍報導

2018-04-12 19:38

登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事

2018-04-13 12:39

中共沿海實彈操演 國防部：石獅靶場例行火砲射擊

2018-04-12 19:49

陸軍演呂秀蓮籲蔡勿出訪 林濁水：風都沒吹就高喊草動

2018-04-13 08:49

游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」

2018-04-13 09:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top