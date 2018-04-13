科威特網紅訪台 介紹台原民文化點閱破百萬

2018-04-13 14:05 中央社 新德里13日專電



科威特網紅阿不都卡苓應邀前往台灣參加外交部舉辦的「原住民文化記者團」活動，造訪屏東原住民部落，並拍攝影片上傳社群平台，一天內點閱率破百萬，引起討論熱潮。

駐科威特代表處指出，阿不都卡苓（AbdulkarimAl-Hendil）11日把「原住民文化記者團」造訪屏東瑪家鄉和霧台鄉原住民部落的影片、照片及短文上傳Instagram和推特（Tiwtter）等社群平台，短文讚美當地居民每個人臉上總帶著笑。

阿不都卡苓上述的影片、照片和貼文，一天內點閱率破百萬，有4萬多人次按讚，留言則數多達2000多則，在阿拉伯世界掀起一陣討論台灣原住民文化的熱潮。

在介紹台灣原住民文化特色的同時，阿不都卡苓也將台灣青年學子的活力和台灣社群網路的蓬勃力量，一併與中東網友分享。

對於台灣，阿不都卡苓表示，他印象最深刻的是所接觸到的台灣人民都很有禮貌和效率，未來願意協助阿拉伯世界與台灣社群媒體相互交流。

駐科威特代表處指出，阿不都卡苓投入社群媒體工作超過10年，特別關注文化與慈善議題，粉絲除科威特民眾外，更遍佈中東和北非的各阿拉伯國家，追隨者人數超過百萬以上。他上傳的文章和影片、照片多能吸引大量網友觀看且引起熱烈迴響，同時還與美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）社群平台連結。

為提高阿不都卡苓訪台效果，駐科威特代表處特別安排他在出發前到代表處聽取簡報，同時採訪駐科威特代表牟華瑋，介紹台灣原住民文化給中東的民眾認識，阿不都卡苓把相關文章上傳後，點閱率也超過百萬，近9萬粉絲按讚。