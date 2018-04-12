副主委離職潮？陸委會：兩名副主委貢獻良多

相關新聞
台大醫學院教授看「卡管」：你死我活的赤裸攻擊2018-04-12 23:01
父親噴藥「差點瞎掉」 農委會副主委力推農民職災保險2018-04-12 18:49
陸將停發大通證？ 賴正鎰：沒聽說，但飯店確實災情慘重2018-04-12 14:30
陸客9月後緊縮？ 學者：地方選舉敏感度低 應不至於2018-04-12 14:24
年底大選陸客數砍到見骨？ 旅行社恐慌：要倒光了！2018-04-12 14:24
別讓台灣印象扣分 立委促杜絕觀光坑客事件2018-04-12 14:04
陸方施壓改名遭拒 醫師會力保「台灣就是台灣」2018-04-12 13:45
行政院通過醫療事故法 醫療爭議先調解2018-04-12 12:25
鏡文學拿千萬補助進陸 鄭麗君：不希望被陸方過度主導2018-04-12 12:22
難以終結的漂泊 為何讓台師進退兩難？2018-04-12 11:45
鄭麗君：明年優先編列台語頻道預算2018-04-12 11:44
死後想要捐贈大體？國片拍出捐贈者真實故事2018-04-12 11:16
設台語台 鄭麗君：優先編列明年預算2018-04-12 11:06
陸客9月後緊縮？ 學者：地方選舉敏感度低2018-04-12 10:58
年底大選陸客不來？業者憂9月旅行社倒閉潮2018-04-12 10:44
影╱傻眼！基市府出團考察 遊覽車貼滿抗議海報2018-04-12 09:38
惠台31條、廈門60條都不怕 鄭麗君這樣說2018-04-12 09:31
台灣一代指揮名家陳秋盛 睡夢中離世2018-04-12 08:58
遭爆偷吃妻子閨密 資策會執行長請辭獲慰留2018-04-12 02:00
男女「世界大戰」 結少離多成國安危機2018-04-11 16:07
重遊雜貨店時代 懷舊以外最美是人情2018-04-10 13:26
充滿台灣味的衛星 福衛五號展現台灣太空研發能量2018-04-10 13:16
雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人2018-02-09 14:40
法航開航 桃園機場飛巴黎浪漫百分百2018-04-12 00:00
兆豐攜手悠遊卡，帳戶儲值拿現金2018-04-09 10:00
熱門文章
柯文哲陳景峻談吳音寧適任與否 學者：這是公開羞辱吧2018-04-12 07:25
軍演只是演樣子？ 當年對岸一砲 我軍立刻亮劍2018-04-12 08:00
吳音寧弟發文護姐 宅神：250萬補償還不夠？2018-04-12 13:09
當年蘇貞昌給蔡英文釘子 現在蔡送蘇轎子2018-04-12 13:09
台北市長選舉 孫大千：民進黨「暗助」國民黨2018-04-12 08:36
行政院通過軍人年改法案 起支俸率確定「55+2」2018-04-12 11:10
軍人年改草案拍板 退休者新制終身俸怎麼算看這裡2018-04-12 16:53
陳芳明提出的台灣價值 孫大千：不分藍綠都應信奉2018-04-12 09:04
聽網友的話…柯P的那些事 侯友宜看到了嗎2018-04-12 09:00
王浩宇：幹嘛花錢維護蔣家屍體 靈柩應入土為安2018-04-12 12:18
點頭了！蔡英文親自鼓勵選新北 蘇貞昌願意承擔2018-04-12 10:46
新北市長選情五五波 民調：蘇貞昌小贏侯友宜2018-04-12 10:40
馬英九史丹佛演講 頭銜用「中華民國(台灣)前總統」2018-04-12 14:10
國防部：現役軍人退伍時可領200萬 不會受影響2018-04-12 10:39
共軍中將百小時攻台論 陳寶餘：我笑了 不可能2018-04-12 11:03
遭爆偷吃妻子閨密 資策會執行長請辭獲慰留2018-04-12 02:00
影╱傻眼！基市府出團考察 遊覽車貼滿抗議海報2018-04-12 09:38
呂秀蓮讚朱立倫侯友宜「做得不錯」 籲民進黨戒慎恐懼2018-04-12 09:56
年底大選陸客不來？業者憂9月旅行社倒閉潮2018-04-12 10:44
陳菊若輔選 羅智強：我就告發她涉貪瀆2018-04-12 08:53
不計個人毀譽榮辱 蘇貞昌參選新北市長2018-04-12 11:47
無法遵守當年的承諾 蘇貞昌：「我深深致歉」2018-04-12 13:27
美准潛艦國造商售 張冠群證實為戰系：和軍售同家公司2018-04-12 12:49
【重磅快評】柯P陪著忍受250萬元羞辱的三點盤算2018-04-12 16:52
初選落敗 蕭亞譚：續監督柯文哲到從政壇消失2018-04-12 15:12
軍改55+2版 退將：此方案可維持多久2018-04-12 16:15
雷倩臉書的「憂慮！」 婦聯會資料銷毀恐成「冤案」？2018-04-12 02:39
到對岸講學不只一次？內政部：葉俊榮赴陸是學術交流2018-04-12 00:21
最新民調侯友宜蘇貞昌五五波 侯友宜：聽聽就好2018-04-12 11:55
軍改55+2方案 退輔會：約5.6萬人受影響2018-04-12 14:09
綠北市港湖議員初選 高嘉瑜第一「柯黑」蕭亞譚未過關2018-04-12 12:46
影╱好帥！蔣萬安濕身拉葉元之拜票 市場婆媽驚呆了2018-04-12 12:00
不滿兩套標準 藍委要求綠19學官一併跨部會小組徹查2018-04-12 11:17
防空汙鼓勵告發 再增好鄰居、吹哨者條款2018-04-12 00:11
【即時短評】兩蔣入土為安？恐怕只有海葬才能安2018-04-12 17:08
徐國勇稱葉俊榮只登陸講學一次 蔡正元酸：被騙的鬼2018-04-12 12:09
卡管百日 藍營列舉在陸兼課綠官 要求徹查2018-04-12 10:36
新聞眼／別「卡」住高教交流大門2018-04-12 00:25
陸方施壓改名遭拒 醫師會力保「台灣就是台灣」2018-04-12 13:45
新北市長民調 蘇貞昌小贏侯友宜0.9％2018-04-12 10:57
留言