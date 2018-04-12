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副主委離職潮？陸委會：兩名副主委貢獻良多

2018-04-12 21:45聯合報 記者許依晨╱即時報導

目前陸委會共有三名政務副主委，其中林正義張天欽將於五月同時異動，兩名大將同時「出走」。陸委會副主委邱垂正今天表示，近兩年來兩名副主委貢獻良多，陸委會將全力協助轉任。

前一波內閣改組，陳明通重掌陸委會，不過陳明通上任不久，兩名副主委林正義和張天欽將去職轉任其他職務。

邱垂正今天表示，林正義五月一日將轉任「國防安全研究院」執行長一職，張天欽也將出任促進轉型正義委員會副主委。

他說，這是個好的安排，特別感謝兩名副主委近兩年來推動各項兩岸業務，貢獻良多，陸委會將全力協助轉任。至於接任副主委人選待總統和行政院長確定後，適時對外說明。

對於陸委會兩名副主委林正義、張天欽將於五月同時異動，陸委會副主委邱垂正今天表示，...
對於陸委會兩名副主委林正義、張天欽將於五月同時異動，陸委會副主委邱垂正今天表示，近兩年來兩名副主委貢獻良多，陸委會將全力協助轉任。記者許依晨／攝影
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陸委會林正義張天欽

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