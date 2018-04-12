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父親噴藥「差點瞎掉」 農委會副主委力推農民職災保險

2018-04-12 18:49聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院會今天通過內政部擬具「農民健康保險條例」修正草案，將推動試辦「農民職業災害保險」。試辦期間，農保被保險人可自願加保，並採「先傷後病」原則，優先試辦因果關係較為明確的「職業傷害」類；保費由被保險人負擔6成，政府負擔4成。

農民職災保險將採單一投保費率，試辦期間採單一投保金額，每月10200元；每月保費24元，依保費負擔分配計算，農民每月自付14.4元，政府負擔9.6元，合計政府1年須支付1.1億元。農委會預計今年11月起可上路試辦。

至於農民職災的認定，日前行政院長賴清德與執政黨立委「便當會」討論時，包括噴灑農藥中毒、熱衰竭（中暑）等，都傾向列入。

農委會副主委陳吉仲透露，他在行政院會中特別提到，30年前就是因為有「五二○」農民運動，才會有農民健康保險，「一晃眼，30年了，農民還有什麼安全體系受到政府照顧？」行政院目前推動農民職業災害保險，就是一個重要的部分；此外，賴揆也希望再加一個「農產品保險」，讓農民不用再看天吃飯，也可進一步建立社會安全體系。

陳吉仲指出，目前所有職業保險中，僅農保沒有職業災害給付項目。他並以自己的父親兩年前在種植紅豆噴落葉劑時，因為噴到眼睛，「差點整個瞎掉」，以目前的保險體系，除非個人去買醫療險或意外險，否則沒有任何給付，由此可見，職災保險對農民實際上是非常重要的幫助。

陳吉仲強調，這項新制將是「效益遠高於成本」，因為政府1年只要支出1.1億元，農民就可享受包括傷害、身心障礙、喪葬津貼及醫療等四種給付，尤其傷害及醫療給付是目前農保所沒有；也就是說，1.1億元的支出，可以讓目前115萬多位農保被保險人，未來都可自願式加入農民職業災害保險。

賴清德表示，本次修法推動試辦農民職業災害保險，將可增進農民職業安全及經濟補償，使遭受職業災害農民和家屬能獲得更完整保障，並有利於未來逐步完備農民社會保險制度奠定基礎。他認為這項修正影響廣大農民福祉，請農委會會同內政部務必積極和立院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

農委會副主委陳吉仲。 圖／聯合報系資料照
農委會副主委陳吉仲。 圖／聯合報系資料照
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