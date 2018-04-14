西泠拍賣來臺徵集收藏品

2018-04-14 00:00 文 西泠拍賣 提供



西泠拍賣來臺灣為2018西泠春拍徵集拍品，

臺北站(公開徵集)：4月21-22日9:30-17:30，在臺北福華大飯店 4樓405室。

台中站(預約徵集)：4月23日，在台中金典酒店。

高雄站(預約徵集)：4月24日，在高雄福華大飯店。預約電話：86-18969020189。

徵集類別：中國書畫、中外名人信札手稿、古籍善本、金石碑帖、名家篆刻及印石、珍品田黃、歷代名硯、文房瓷雜、青銅器（有來源證明）、明清家具、紫砂及茶道具、造像藝術、中國歷代錢幣、油畫雕塑、攝影及電影藝術、名家漫畫插圖連環畫、珠寶首飾。

每天9:30-17:30可電：86-571-87896778、86-18969020189，Email：wx@xlysauc.com，微信公眾號WeChat“西泠拍賣”、新浪微博“西泠印社拍賣”、App“西泠拍賣”。西泠紹興拍賣、西泠網拍·藝是同步公開徵集。

2018西泠春拍 徐悲鴻油畫 《楊仲子全家福》 圖／西泠拍賣 提供 分享 facebook

2018西泠春拍 名家精品雲集

今年西泠春拍將於7月7日-9日在杭州舉槌，重量級精品紛紛露面，藝術大師徐悲鴻油畫佳作《楊仲子全家福》，是徐悲鴻為著名音樂教育家楊仲子所作，畫幅上有徐悲鴻親筆簽名。1928年徐悲鴻創作高峰時的油畫作品，作品首次登場，來源清晰。

2018西泠春拍 弘一法師書匾《南無阿彌陀佛》 圖／西泠拍賣 提供 分享 facebook

書畫部分特別推出“滬上名醫仇德恒上款及舊藏高僧墨蹟專題”。其中仇德恒舊藏弘一法師書匾《南無阿彌陀佛》是為弘一難得一見之佳作。

2018西泠春拍 羅聘《仿古冊頁十二開》 圖／西泠拍賣 提供 分享 facebook

羅聘《仿古冊頁十二開》是為其作品中之經典，代表了羅聘早期花鳥畫創作的最高水準。十二開冊頁集山水、花卉、果蔬、禽鳥、神龍、水波等為一冊，內容豐富。該冊有和羅聘為同時代生人的張棟、沈道寬、陸費墀等多位名家題跋，近代汪士元“麓雲樓”舊藏，筆精墨妙傳承有緒。民國時期的《藝林旬刊》、《湖社月刊》即有出版，並被著錄於《揚州八怪現存畫目》。

2018西泠春拍還推出多個特色專場:今年恰逢一代國學大師王國維誕辰140周年，逝世90周年，西泠拍賣將聯手華東師範大學推出學術公益展覽：“羅”“王”雅集——紀念王國維誕辰140周年文物展。

影像藝術專場將推出“大上海計畫——三十年代上海城市建設珍貴影像專題”。拍品為民國時期著名建築師董大酉舊藏，涵蓋《大上海發展計畫》重要專案建設，包含設計圖紙、模型、建設過程、空中俯瞰圖、建築及環境樣貌總覽等，尚未刊載過。

今年是西泠印社成立115周年，首任社長吳昌碩銘，沈石友藏宇宙硯亮相拍場帶來震撼。古硯收藏界古有《西清硯譜》，今有《沈氏硯林》之說。2008年起，西泠拍賣陸續上拍《沈氏硯林》的藏硯，一舉成為文人硯拍賣領域的標杆，並將《沈氏硯林》藏硯的拍賣記錄保持近十年之久。

這次春拍還首次推出“中國首屆女性藝術專場”，整合資源從古到今自中到西，呈獻與女性有關的藝術佳品。

唯一存世南宋宮廷舊藏 西周宣王五年•青銅兮甲盤 成交價2.1275億人民幣 創古董藝術品中國境內成交紀錄 圖／西泠拍賣 提供 分享 facebook

兮甲盤和《瓶花》 譜寫中國拍賣史新篇章

2017西泠春拍國之重器西周兮甲盤以2.1275億創下古董藝術品中國境內成交紀錄！2017西泠秋拍，吳大羽上世紀五十年代中國抽象藝術原點之作《瓶花》以4140萬元成交，創個人最高成交紀錄。2017年全年平均成交率超過85%穩居行業第一，總成交額逾25億元。

2018西泠紹興春拍將於5月2日至3日預展，5月4日至5月5日拍賣，地點在紹興世茂皇冠假日酒店三樓。特別推出聽雨樓藏明清名人尺牘專題，拍品不乏當時文壇領袖、名宿碩儒、學界宗匠之詩文翰墨，如洪亮吉、莫友芝、翁方綱、屠倬、徐同柏、姜宸英、馬曰璐、郭麐、馮敏昌等精品。

西泠網拍今年特推出“每日一拍”微信小程式，每天都是一個中外名人的紀念日，推出與其相關的珍藏佳品。西泠網拍五月大拍也在火熱徵集中，歡迎藏家送拍，可下載西泠網拍·藝是手機APP參與競拍。