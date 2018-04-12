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農博餐具不環保 環團籲政府活動禁免洗餐具

2018-04-12 16:33中央社 台北12日電

桃園市府近日主辦農業博覽會，但因未導入餐具租借服務，一次性垃圾量驚人。環保團體認為，公部門應帶頭從源頭減廢，呼籲環保署應規範公部門室內外活動不得提供免洗餐具。

環保團體看守台灣協會助理研究員陳威霖在清明連假期間，造訪桃園市農業博覽會，發現現場一次性餐具的垃圾累積數量驚人，即便美食區有許多攤位都貼上了有註明自備優惠可享折扣且格式一致的菜單，但卻有攤位直接把自備優惠的字樣塗掉，不採納獎勵機制。

陳威霖表示，去電桃園市府之後發現，自備餐具的獎勵機制僅是「鼓勵」攤位採用，不具強制性，但近幾年無論是政府或民間單位舉辦的大型活動，都已開始提供杯子和餐具租賃的服務，農博現場也有明確的出入口可以設置租借歸還點。

陳威霖認為，環保署已在年初提出2030年全面禁用各類一次性餐具及外帶飲料杯目標，公部門應打頭陣以身做則，現行「免洗餐具限制使用對象、實施方式及實施日期」僅規範公部門（含私立學校）餐廳供顧客內用時，不得提供各類免洗餐具。

陳威霖呼籲，環保署也應規範公部門於室內外舉辦的活動和會議，也不得提供任何材質的免洗餐具。

對此，環保署廢管處處長賴瑩瑩表示，目前已經有一些地方環保局、學校率先帶頭以身作則，會請各環保局加強，2020年已要強制餐廳內用不提供免洗餐具，會納入現行規劃期程，一併考量。

餐具連假

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