假新聞流竄 NCC：各部會有責一起努力

2018-04-12 15:14 中央社 台北12日電



民進黨立委劉世芳今天關切，假新聞流竄、臉書個資外洩，政府如何因應？通傳會主委詹婷怡說，網路有各種應用服務，較像是「共管」，各部會應一起努力，不要以為網路跟自己部會無關。

立法院交通委員會今天審查電信管理法草案，邀請國家通訊傳播委員會（通傳會）主任委員詹婷怡列席報告，並備質詢。

劉世芳質詢時指出，最近網路流傳有金門縣警察毆打70歲菜飯，昨天也傳出桃園市說要停班停課，都遭否認，是假新聞。而詹婷怡曾在去年承諾，將邀集臉書、LINE、Yahoo等通訊業者討論防堵假新聞，目前進度如何？

中國國民黨立委許毓仁也說，通傳會是主管網路安全單位，在台灣若有類似個資外洩、被利用，是否有辦法掌握？

詹婷怡答詢時說，她也很希望行政院有更好機制可以處理，網路其實是各式各樣應用服務，各部會應該一起進來，不要以為網路跟自己部會無關，網路比較像「共管」，像在美國是由商務部主管。

詹婷怡表示，如果跟個資保護相關，依個人資料保護法規定，通傳會主管的電信、廣電產業，已有訂定子法，也有作經驗分享，並協助相關部會。

詹婷怡也說，假新聞與各部會都有關，行政院國家資通安全會報有不同機制，若有假新聞各部會須第一時間澄清；像臉書等大型平台針對假新聞，有第三方單位協助調查等機制處理。