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僑外生憑護照影本 就可申請工作許可

2018-04-12 14:48中央社 台北12日電

勞動部今天表示，在台就學的外國留學生、僑生及華裔學生只要憑護照影本就可以向勞動部申請工作許可，預計每年有4萬人次受惠。

勞動部今天發出新聞稿表示，為提供便民服務、簡化行政程序，勞動部對於在台就學的外國留學生、僑生及華裔學生申請工作許可，簡化免附學生證影本等應備文件，學生僅須檢附護照影本即可申請。

勞動部跨國勞動力事務中心主任邱月雲受訪表示，從107年3月23日起在台僑外學生申請工作許可，無須再檢附學生證影本、就讀學校或其附設語文教學機構出具的同意書、學習語言課程者全年成績單及特殊語文專長等相關證明文件。

邱月雲說，只要僑外生填寫申請表，及提供護照影本即可送件申請，勞動部將依據相關規定審查並據以核發工作許可，預計每年將有4萬人次僑外學生受惠。

邱月雲提醒，僑外學生可透過「外國專業人員工作許可申辦網」採線上申辦，網站提供24小時線上送件、繳費、通知及查詢等服務，學生僅需點選「申請帳號」完成註冊後，於申辦網內登打資料、上傳應備文件及繳費，即可完成申辦程序。

邱月雲表示，申辦網全程附有中英對照功能，並貼心提供操作手冊給學生使用時參考。歡迎僑外學生多多利用線上申辦，除可節省郵寄時間及花費，亦不受政府機關上下班時間才可收件的限制，享有免出門即可申辦的便捷。

勞動部護照留學生

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