年底大選陸客數砍到見骨？ 旅行社恐慌：要倒光了！

2018-04-12 14:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ／台北報導



外傳9月因應地方大選，陸客來台人數恐將再下滑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

業者私下喬自救 盼穩住陸客基本量

年底台灣要舉行地方選舉，近日傳出9月後陸客來台旅遊團簽將緊縮，有業者估計9月後恐出現旅行社倒閉潮，甚至多間飯店求售。旅行業者指出，兩岸觀光業者正在私下協商，希望穩住陸客基本量。

中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，估計專做陸客的旅行社撐不到9月，甚至高雄、嘉義、花東的飯店都要面臨求售的困境，如果再不放陸客進來，可能出現倒閉潮。

近來業界屢傳3月陸客團簽停發、4月至9月配額砍半等消息，蕭博仁說，4月中旬後可觀察陸客量變化，就能分析這些傳言是否屬實。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則表示，因為選舉關係，9月、10月陸客人數一定掉，雖然大陸官方一向不會有任何動作，但大陸旅行社與陸客自然會避開敏感時機來台。

旅行社棄守陸客 改做東南亞市場

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶指出，大陸一向不希望陸客在選舉期間到台灣觀光，因年底九合一大選即將到來，9月勢必會藉由「大陸居民往來台灣通行證」的簽註上控管陸客來台量，尤其是團客部分。

許高慶感嘆，兩岸觀光業者已經受不了「陸客直直落」的慘狀，只能自立自強私下協商，盼維持基本陸客量。他指出，旅行社逐漸不做陸客觀光團，小的旅行社也改作東南亞市場，但賺得沒以前多，遊覽車產業也很慘，「但是政府早就麻痺了。」

觀光局則表示，關於業界傳出對岸因選舉關係限制陸團來台的消息，目前並未獲得大陸海旅會正面答覆，觀光局重申歡迎陸客來台旅遊的立場不變。

台旅會：沒有聽到相關風聲

【記者林庭瑤／台北報導】外傳大通證將於9月停發，據台旅會駐北京辦事處人士表示，北京沒有任何訊息，也沒有任何風吹草動，大陸最近才推出「惠台31項措施」大釋利多，不可能又要停發大通證打擊赴台旅遊。

這位人士表示，大陸赴台旅遊專案管理，推動導遊證、領隊證「兩證合一制」，各省市旅遊局會通知導遊、領隊換證，目前都是正常換發，不能因此推斷限縮來台陸客團，大陸官方都沒有證實限縮的事情。