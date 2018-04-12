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陸將停發大通證？ 賴正鎰：沒聽說，但飯店確實災情慘重

2018-04-12 14:30聯合晚報 記者葉卉軒╱台北報導

全國商總理事長、全國觀光旅館公會理事長賴正鎰表示，沒聽說中國大陸將停發大陸居民往...
全國商總理事長、全國觀光旅館公會理事長賴正鎰表示，沒聽說中國大陸將停發大陸居民往來台灣通行證。 圖／聯合報系資料照片
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針對有旅行社傳出中國大陸將停發大陸居民往來台灣通行證，恐再重創台灣觀光飯店業一事，全國商總理事長、全國觀光旅館公會理事長賴正鎰今日說，「目前沒有聽說，我也認為是不會」。

「住房率剩二、三成」

賴正鎰指出，國內二星、三星飯店近來確實災情慘重，住房率重挫是事實，求售潮也都有聽說。

賴正鎰表示，若依據近日大陸國家主席習近平不斷釋出大陸惠台措施的落實和執行觀察，大陸再進一步限縮陸客來台的可能性應不高，他個人判斷也不會。但這一年半以來，大陸團客來台確實驟降為每日只剩下2000多人，但自由行的陸客卻攀升至6000~7000人，不過整體陸客來台人次，則從原本的400餘萬人次，驟降只剩200多萬人次，衝擊相當大。

賴正鎰強調，兩岸不可能不交流，他也相信兩岸的良善互動有一天一定會恢復的，但這是民進黨政策的問題，他仍是呼籲民進黨政府應以大多數人民的利益為優先考量，而不只是為了選舉。

賴正鎰指出，團客驟減確實重挫國內平均房價2000元的二星、三星飯店住房率，過去幾乎滿房的情況，如今住房率僅剩下二成~三成，但受惠於自由行人次的增加，國內五星級飯店則並沒有受到太大的影響。

陸客自由行旅行社

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