鏡文學拿千萬補助進陸 鄭麗君：不希望被陸方過度主導

2018-04-12 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



立法院教育及文化委員會今邀文化部長專案報告，立委柯志恩指出，中國祭出對台31條，其中1/3跟影視產業有關，問文化部進行文化內容投資計畫時，對陸資規範究竟為何？文化部長鄭麗君表示，中資來台設立公司是依兩岸人民關係條例、投審會審查，採正面表列，文化產業不在正面表列，所以不會遇到這些問題。

鄭麗君說，兩岸民間公司早就都有相關合拍計畫，中資若投資，須符合兩岸人民關係條例，再由經濟部投審會審查，只要是部分合作都可以。以文化部月底要推動的文化內容投資計畫來說，文化部要投資的是整間公司，並非單一作品，因此也須符合兩岸人民關係條例等規範。

柯志恩質詢，文化部日前補助鏡文學1000萬，鏡文學跟大陸最大網路平台合作，目標是進入大陸市場，這樣可以嗎？鄭麗君表示，進入大陸市場時，文化部不希望變成由陸方過度主導。

鄭麗君稍後回答媒體詢問時表示，文化內容投資計畫是鼓勵國內內容產業，因此文化部投資的是以國內公司為主，整體目的是鼓勵產業生態系。