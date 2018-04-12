環團籲自來水保護區 劃為國土保育區

2018-04-12 12:34 中央社 台北12日電



環保團體今天表示，根據環保署的飲用水水質監測結果顯示，中南部雨量少，水庫、河川水量減少，也導致水質差，呼籲政府應把自來水水質水量保護區劃為國土保育區，保障民眾「喝」的安全。

內政部今天舉行全國國土計畫意見交流高峰會，會前台灣水資源保育聯盟等多個環保團體也在會場門口召開記者會，呼籲政府應該加強自來水水質水量保護區保護，並將自來水水質水量保護區劃入全國國土計畫中的「國土保育區」。

台灣水資源聯盟學術召集人陳椒華表示，根據環保署的飲用水水源水質檢驗結果，今年1-3月部分水庫及攔河堰水源水質檢測值發現，5個攔河堰中，高雄、新竹水質最差；水庫以阿公店水庫、石門水庫跟曾文水庫水質不佳。

陳椒華說，顯示枯水期時，河川逕流量小，水質惡化嚴重，政府應加強自來水保護區的保育，並將自來水水質水量保護區劃為國土保育區中。

草山生態文史聯盟理事長文海珍也表示，政府應重視水源保護區的管理，加強水源區的保育，不可鬆綁法規開發。已經過度開發的地區，也應加強廢水處理，專管設置排到水源區外，杜絕污染性工廠在自來水保護區內設置，並公告離飲用水取水口一定距離。

環保團體結束記者會後，也漫步到行政院門口遞交陳情書，希望可以讓政府聽見他們的聲音。