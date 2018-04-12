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政院通過軍人年改樓地板38990元 起支俸率確定「55+2」

教部要求說明兼職 管中閔助理：隨之起舞才有辱台大尊嚴

難以終結的漂泊 為何讓台師進退兩難？

2018-04-12 11:45聯合新聞網 天下雜誌

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