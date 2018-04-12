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陸方施壓改名遭拒 醫師會力保「台灣就是台灣」

2018-04-12 13:45聯合新聞網 綜合報導

去年醫師公會全聯會秘書長王必勝代表「台灣醫師會」出席在芝加哥舉辦的「世界醫師會」...
去年醫師公會全聯會秘書長王必勝代表「台灣醫師會」出席在芝加哥舉辦的「世界醫師會」，強調「Taiwan」就是「Taiwan」。圖／翻攝自王必勝臉書
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中國大陸施壓要求台灣組織改名事件再起，先前「台灣醫學生聯合會」在世界醫學生聯盟（IFMSA）官網的國籍遭改成「中國台灣」，近來大陸又不斷透過世界衛生組織（WHO）介入，向國際醫療非政府組織（INGO）施壓，要求「台灣醫師會」改名。

去年世界醫師會在在美國芝加哥召開，大陸醫師會就曾要求台灣醫師會改名，但當時代表出席的醫師公會全聯會秘書長王必勝強調「台灣就是台灣」，不管什麼狀況都不會改名。而《上報》則報導，「世界醫師會」（WMA）與台灣向來友好，近2年大陸要求WMA接受一中原則，WHO更不惜以中斷合作關係為為要脅，要求台灣醫師會將名稱改為「Chinese Medical Association，Taipei」。

WMA在3月下旬，以跨國電話會議中做出決議，其認為基於尊重每個成員，不要求台灣醫師會（Taiwan Medical Association）改名。台灣醫師會理事長邱泰源也參與這項電話會議，其表示WMA在會中明確表示，沒有立場要台灣改名，協會必須尊重成員，而WMA多數成員都認為大陸的要求不合理。

世界醫師會將於本月26至28日舉行理事會，大陸代表是否會再次要求台灣更名？邱泰源表示，目前並未掌握大陸方面動態，但世醫會的立場明確，台灣已把場面維持著。邱泰源也補充，此次護名行動成功，與台灣持續將醫療水準和貢獻向國際社會展現也有很大的關聯。

WHO

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