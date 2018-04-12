年底大選陸客不來？業者憂9月旅行社倒閉潮

2018-04-12 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



陸客人數逐年降低，加上年底適逢大選，現更外傳9月後陸客來台旅遊團簽將緊縮，有業者估計9月後將迎來旅行社倒閉潮，甚至多間飯店求售。另有業者指出，兩岸觀光業者正在私下協商，希望穩住陸客基本量。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶指出，大陸一向不希望陸客在選舉期間到台灣觀光，因年底九合一大選即將到來，9月勢必會藉由「大陸居民往來台灣通行證」的簽註上控管陸客來台量，尤其是團客部分。

中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁認為，估計專做陸客的旅行社撐不到9月，甚至包括很多高雄、嘉義、花東的飯店都要賣了，如果再不放陸客進來，可能出現倒閉潮。

近來業界屢傳3月陸客團簽停發、4月至9月配額砍半等消息，蕭博仁說，4月中旬後可觀察陸客量變化，就能分析這些傳言是否屬實。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則表示，因為選舉關係，9月、10月陸客人數一定掉，雖然大陸官方上一向不會有任何動作，但大陸旅行社與陸客自然會避開敏感時機來台。

許高慶也感嘆，兩岸觀光業者已經受不了「陸客直直落」的慘狀，只能自立自強私下協商，盼維持基本陸客量。他指出，旅行社現在都慢慢不做陸客觀光團，小的旅行社也改作東南亞市場，但賺得沒以前多，遊覽車產業也很慘，「但是政府早就麻痺了。」