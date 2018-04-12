影╱傻眼！基市府出團考察 遊覽車貼滿抗議海報

2018-04-12 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府今天出團到桃園、台中等地進行空汙、空地考察，請旅行社安排了2輛遊覽車，其中一輛靠行的個人遊覽車司機張哲偉，在他新買花900多萬元的遊覽車，貼了不少抗議政府政策打壓運將的海報，引發爭議，後來經過協調全部撕掉。張哲偉說，只是表達訴求，希望政府訂定的政策可以更周全。

遊覽車貼海報抗議政府打壓運將，基市府考察團錯愕，最後撕下才開車。記者游明煌／攝影 分享 facebook

上午遊覽車司機張哲偉開一輛新買2個月的遊覽車到市政府前載客，擋風玻璃前貼了3張海報，寫著「政府的無能，悲哀，家人的擔心」，還有「政策的打壓，運將的悲哀」，讓到場的市府各局處首長、各區區長、官員都有點錯愕。

開遊覽車20年張哲偉說，只要遊覽車一出事，政府就把茅頭指向遊覽車，讓運將有苦說不出，訂定一些不合理的規範，未經通盤檢討就訂一些不合理的作法，不夠周全。如車體左右兩側上方的安全窗，是十多年的產物。之前都是密閉式的，但上次火燒車之後，其實是人為因素，政府卻認為是車體的問題造成逃生不便，現在都要改成可以開啟，如果行駛中乘客開啟的話，跳下來了怎麼辦，要找誰負責呢？這就是危險的地方。

張哲偉表示，政府為了乘客的安全這是美意沒有錯，但是不夠完整周全，這作法還有待檢討，他貼海報抗議就是為了表達訴求，政府的政策應該更完整一些。