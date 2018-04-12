遭爆偷吃妻子閨蜜 資策會執行長請辭獲慰留

資策會執行長于孝斌。聯合報系資料照 分享 facebook 資策會執行長于孝斌遭爆偷吃妻子閨蜜，經濟部長沈榮津昨（11）日對此表示，對於他的去留，「尊重資策會董事會機制」；資策會董事長李世光也表示，正在推動人事改革作業，已否決執行長于孝斌口頭表達請辭案，現在不會撤換。

沈榮津說，據他了解，執行長去年8月「婚姻告一段落」，與去年10月被資策會董事長李世光徵詢的時間，有段時間差。至於于孝斌捲入桃色風暴是否將影響其任用？

沈榮津表示，會尊重資策會董事會機制。據了解，截至昨日，經濟部也未接獲于孝斌的辭呈。