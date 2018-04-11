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透過臉書網購爭議多 消基會籲研議對策管制

2018-04-11 20:21中央社 台北11日電

臉書不只被用於發布假新聞惹議，消費者文教基金會發現，非網路通路的臉書在官方統計被舉報的消費爭議件數多到驚人，賣方甚至違法，台灣也無公司，經濟部應及早研議對策管制。

國際消費者聯盟（Consumers International）觀察到網路世界亂象叢生，將今年的國際消費者權益日（3月15日）主題定為「使數位消費市場更公平」。

消基會今天公布，統計106年9月1日起迄107年3月25日，約半年多就接獲352件網購申訴案，多與退貨退款、廣告不實有關，商品以服飾最多。

消基會並隨機挑選15間臉書粉絲人數破9萬人的網購服飾人氣商家，以一般消費者身份用電郵方式詢問業者的退換貨規則，結果發現有三類問題存在；一、只接受換貨、不接受退貨，明顯違反消費者保護法第19條規定，即通訊交易或訪問交易有7天猶豫期可退貨。

其他二類問題為退商品造成原本購買金額達免運費資格不符時，業者要求收取原寄送運費；以及7天內退貨第二次，有業者要求消費者付運費。消基會基於7天猶豫期內退貨，依法消費者不需付運費，質疑不合理。

消基會3月7日也發布臉書所涉消費爭議，消基會運用刑事警察局每週三在「內政部刑事警察局165全民防騙超連結」定期公布的「高風險賣場」資訊，彙整出106年10月30日到107年2月18日被民眾檢舉、報案的高風險賣場資訊，包含發生詐騙案在內。

結果「假網路購物（拍賣）類型」案件，共有5家，排行榜前三名依序為「臉書」2023件、「PCHOME商店街」48件、「露天拍賣」40件，這前三名件數占此類總件數2137件的98.8%，臉書更是占了絕大多數。

消基會除提醒消費者主張消保法7天猶豫期自保權益，也呼籲消費者，詐騙者也會盜用帳號貼文行騙，看到臉書好友張貼熱門手機活動優惠價等訊息，千萬別急著加入上面的LINE ID，可打165專線查證。

消基會名譽董事長謝天仁則說，企業與個人都會使用臉書，前者就是商業交易，後者若賣東西，並是經常性，也是商業交易；而臉書不是交易平台、通路，但又有交易之實發生，公司也沒設在台灣，主管機關經濟部應及早研議對策管制，設法與臉書建立處理爭端的管道。

消基會警察詐騙網購

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