十大傑出青年選拔 蘇嘉全邀各界踴躍舉才

2018-04-11 14:36 中央社 台北11日電



立法院長蘇嘉全今天獲聘擔任十大傑出青年選拔的評審主委。他向社會各界呼籲，邀請大家踴躍推薦十大傑出青年人選，同時也非常歡迎自我舉薦。

蘇嘉全上午出席「中華民國第56屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公佈記者會」，並由「國際青年商會中華民國總會」總會長李秉昆宣布，聘請蘇嘉全擔任第56屆十大傑出青年選拔的評審主任委員，並於現場頒發聘書。

蘇嘉全接下聘書後表示，非常榮幸能夠獲得青商總會的邀請，再度擔任評審主任委員。

他說，歷任十大傑出青年不僅表現優異，當中更有許多成功人士進入政府部門擔任重要職務，他以曾獲獎的前外交部長簡又新為例，期勉未來選出的十大傑出青年，能引領整個國家的進步，不論在哪個領域都能發光發熱，也讓更多青年能以其為標竿。

他指出，每一名傑出青年都具備極高的品格及能力，就如同一顆美麗又堅固的原始鑽石，經過長時間高溫、高壓的歷練，但卻可能仍埋在沙土之中，還沒有被世人關注，選拔十大傑出青年就像是開採、打磨鑽石的過程，目的是要讓這些傑出青年，散發出閃耀的光彩，被世人所看見。

蘇嘉全說，擔任評審主任委員的職務，就是要全力協助青商總會，讓第56屆十大傑出青年選拔工作圓滿完成，因此他也要向各界呼籲，邀請大家踴躍推薦人選，也非常歡迎自我舉薦，因為年輕就是要勇於嘗試、並接受挑戰，自我成就如果經過評審加以肯定，更是最佳證明。