兒童飛天椅變血滴子！花敬群：法疏漏 會面對

2018-04-11 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



購物中心設置的旋轉鞦韆，疑人為疏失，導致一名3歲男童跌落地上共傷及8人。圖／本報系資料照 分享 facebook

新竹某百貨公司日前舉行兒童節活動發生遊樂器材「飛天椅」突然失速傷及8人意外。內政部次長花敬群今天在立法院進行內政委員會與立委詢答時表示，建築法規範的是固定式遊樂設施，願與衛生福利部、經濟部等研商，如何面對法的漏洞。

內政部政務次長花敬群。圖／本報系資料照 分享 facebook 立法院內政委員會今天審查地方制度法部分條文修正草案，親民黨立法委員陳怡潔與花敬群詢答時指出，像是大型氣墊遊樂設施、移動式的摩天輪、海盜船等，在賣場、夜市都很普遍，發生意外後政府各部會推卸責任，只說無法可管，內政部要主動一點，父母親都很擔心。

陳怡潔說，其實在兒童及少年福利與權益保障法中已經明定，內政部是兒童遊樂設施的主管機關；另外，在建築法中也有規範「固定式」的機械遊樂設施，只差在「移動式」三個字，詢問內政部是否能用函示或修法方式處理？

花敬群表示，建築法管的遊樂設施，是固定在地面上的部分，要申請雜項執照，並符合各項國家標準才能營運，現在比較麻煩的是「移動式」遊樂設施，因為不是固定在土地上，不適用建築法和申請雜項執照管制，衛福部針對兒童電動遊樂設施，有管理機制。

花敬群說，當父母的都非常關心，但這部分不適合從建築法角度切入，因為建築法本質就是從建築概念的規範；內政部願意跟衛福部、經濟部等相關可能主管機關研商，看怎樣面對法的漏洞。