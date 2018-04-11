臺灣名廚國際巡迴推美食 吳新興鼓勵展現文化軟實力

2018-04-11 13:12 聯合新聞網 綜合報導



圖／僑委會提供 分享 facebook

僑務委員會10日辦理「臺灣美食國際巡迴講座」行前發表會，邀請即將代表僑委會到海外推廣臺灣美食的22名餐飲講師及助理講師，就即將展開的巡迴教學交換意見。僑委會委員長吳新興向講師們致意並鼓勵他們以美食為臺灣進行文化外交。

吳新興表示，美食無國界，熱愛美食是人類的共同語言，臺灣美食聲名遠播，以美食宣揚臺灣外交工作相當合適；透過美食交流，可促進僑胞與當地政商人士的互動聯繫。他提及在座講師都是業界的優秀人才，勉勵講師藉由精湛廚藝，大力宣揚臺灣文化及服務僑商，提升與當地社會互動，增加臺灣在國際能見度，進而吸引更多人來臺灣觀光。

僑委會為落實輔導海外僑營餐飲業發展，遴派國內臺灣美食烹飪及餐飲管理專家，配合海外主流活動辦理臺灣美食巡迴講座、示範教學及經營管理諮商，預計4月份起分11梯次巡迴，包括歐洲、美加西、美加東、泰緬、馬來西亞、南非、中南美洲、菲律賓及汶萊、大洋洲、美中及美南、印尼等地。

僑委會自99年至106年，迄今已辦理69梯次臺灣美食國際巡迴講座，進行897場示範教學，吸引海外約14萬4千餘人次參與，並有401家僑營餐館接受諮商服務，成功推展臺灣軟實力，成果斐然。

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