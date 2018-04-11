農委會：4月公布次波拆農地違章工廠名單

2018-04-11 13:17 中央社 台北11日電



朝野立委要修工廠管理輔導法，有利農地上的違章工廠合法化，衝擊攸關國家糧食安全的農地農用政策。農委會副主委陳吉仲說，「不可能」，4月會公布第二波拆農地違章工廠名單。

清明節連假之前，4月2日，立法院經濟委員會審查民進黨籍立委林岱樺、國民黨籍立委許淑華、王惠美等人所提工廠管理輔導法修正草案，將此法原本規定民國97年3月14日以前既存的違章工廠可申請輔導、暫不拆除，之後新增不可以申請輔導的時間，放寬為105年3月31日或5月20日。

而且朝野立委提案內容並將輔導時間延長，最長為10年，甚至涉及規範由政府幫違法者找遷廠用地、設園區。直接衝擊農委會為確保國家糧食安全而推動的農地農用政策，農委會欲改善農地上1萬多公頃違章工廠問題難度更高。

不過委員會仍要求經濟部、農委會、內政部、環保署3個月內提出專案報告及修法方向。農委會企劃處處長蔡昇輔說，讓違法工廠再合法化，農委會不可能全盤接受；而農地上違章工廠改善處理分為兩個面向，其一是拆除520後新增案例，以遏止持續新增發生 ；其二是如何改善其它既存違章的處理。

由於農委會去年公布拆除520後新增首波違章工廠17件，最遲4月底前要完成拆除及向行政院報告方案執行完成，迄今剩3件未完成拆除。陳吉仲告訴中央社記者，屆時不會再向行政院長報告立委推動修工輔法之事，跨部會討論經濟委員會要求提出的專案報告即可。

但是他也說，拆除520後新增違章工廠方面，4月會再次跨部會討論，並公布第二波（執法）名單。

就朝野立委修法要讓農地上既存的違章工廠得以在520以前放寬被拆除的要件，外界質疑520以前的違章工廠未來恐將合法化。陳吉仲說，「不可能」。

陳吉仲強調，要是以群聚模式存在及造成農地無法恢復生產時，才會考慮合法，而且前提必須繳付生態補償金；其他零星存在農地上且有重大污染者要搬離。