資策會執行長爆偷吃妻子閨蜜 網友：雷射導引的精準打擊

2018-04-11 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



資策會執行長于孝斌。聯合報系資料照 分享 facebook 「壹周刊」今天披露海軍出身的資策會執行長于孝斌旅居美國時偷吃妻子閨蜜醜聞，形容他「拋妻棄女不倫」。但有專家認為，于近期整頓資策會，推動創新方案，甚至將幾隻頗有背景的肥貓請出去，每年省下數百萬元的人事費用。可想而知一定得罪了不少人。

有網友形容，這項爆料是這是LASER JDAM等級的精準打擊，旅居美國的台海安全中心主任梅復興説，「完全正確！ 正如Clear and Present Danger裡的那幕」。

于孝斌曾任海軍武官，曾駐華府，梅復興今天透過臉書貼文表示，他和于孝斌不熟，雖然當年在華府國防圈子裡難免彼此知道對方的存在，並曾在一些研討會見過幾面，但都沒交談。于那時好像在機敏單位任職，可能比較謹慎吧。

梅復興表示，再聽到于孝斌的下落就是去年在媒體上看到到他接任資策會的工作。過去半年來，從資訊業界與資安領域的朋友們那裡聽說于還蠻積極的，頗有設法努力改革的氣象。這兩次回國，圈內人告訴他，說于孝斌幹了些多年來都沒人敢在資策會做的實事，整頓了內部，並積極的推一些創新方案，甚至還把幾隻頗有背景的肥貓終於給請出去了，每年省下數百萬元的人事費用。可想而知，這些動作一定得罪了不少人。

梅復興説，沒想到，于才上任才不過幾個月，就爆出這事兒來，實在有點可惜。

但梅復興認為，一來這是個人私德的領域，當事人也都為此付出了妻離子散的代價。另外，在美國離婚兒女判給媽媽並由男方負擔贍養費是天經地義的事，恐難說成是什麼拋棄監護權吧？

二來，梅復興說，這顯然是于孝斌回台灣任職之前半年發生的事。但在他上任前不搬出來質疑其品德並制止他就職，卻等到他做了半年才來爆料，時機與動機不免引人疑竇。

梅復興說，于孝斌當然有他自己應負的道德責任，以及這次爆料事件無疑將會讓他付出的慘痛代價，我們無需為他同情或辯護。但這件事與他是否適任現職，會否影響推動公務似乎沒有實質關聯。事實上，于孝斌在資策會做的究竟好不好，對不對，才應該是社會大眾所關切的重點，不是他上任前的男女八卦。