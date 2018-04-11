人事總處發布桃園下午停班停課？ 行政院：網站測試

2018-04-11 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



人事行政總處網站今天上午10點突然發布桃園市下午停班停課，引發民眾一陣愕然，疑惑為何下午停班停課？行政院發言人徐國勇表示，這是網站測試，測試與各地方政府的連線狀態，因此一下子就把測試字樣下架了，但是沒在文字上標註測試的字樣是疏失，造成民眾誤會，政院已要求人事行政總處說明清楚，造成民眾困擾也感到抱歉。