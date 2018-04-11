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人事總處發布桃園下午停班停課？ 行政院：網站測試

2018-04-11 11:10聯合報 記者胡宥心╱即時報導

人事行政總處網站今天上午10點突然發布桃園市下午停班停課，引發民眾一陣愕然，疑惑為何下午停班停課？行政院發言人徐國勇表示，這是網站測試，測試與各地方政府的連線狀態，因此一下子就把測試字樣下架了，但是沒在文字上標註測試的字樣是疏失，造成民眾誤會，政院已要求人事行政總處說明清楚，造成民眾困擾也感到抱歉。

桃園市政府新聞處長張惇涵第一時間接到記者求證電話表示，桃園市下午還是正常上班上課，這是測試，同時也澄清，桃園市下午沒有停班停課。

人事行政總處發布桃園下午停班課，桃園市府澄清「是假的」。翻攝人事行政總處網站。
人事行政總處發布桃園下午停班課，桃園市府澄清「是假的」。翻攝人事行政總處網站。
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停班停課徐國勇

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