衛福部最終定案 今年公費接種4價流感疫苗無望

2018-04-11 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



今衛福部疾管署舉辦「人工智慧流感預報站」記者會，會中部長陳時中(右二)、署長周志浩(右一)表示，今年公費流感疫苗仍維持三價疫苗。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

因應10月新流感季報到，公費流感疫苗採購在即。年初衛福部長陳時中原宣告，今年將全面升級公費流感疫苗，從3價變為4價，但上月中召開專家會議後翻盤，決議仍維持3價疫苗，再引發立委不滿提案重新審查。今衛福部表示，近日已決議，確定今年公費仍採3價疫苗，4價疫苗排定民國111年導入。

今衛福部疾管署舉辦「人工智慧流感預報站」記者會，會中副署長莊人祥表示，日前採購公費流感疫苗案子已上呈至衛福部，案中仍維持專家會議決議；近日也已獲得衛福部定案，確定今年仍維持採購600萬劑3價公費流感疫苗。

流感疫苗分成3價與4價疫苗，4價疫苗可預防2種A型H亞型流感病毒、2種B型流感病毒；3價疫苗則少涵蓋1種B型流感病毒，價格相對便宜。本季4價疫苗涵蓋A型H1N1和H3N2流感病毒、Ｂ型為維多利亞株及山形株病毒；3價疫苗則少了B型山形株。

至於民眾關心，四價流感疫苗何時能提供公費接種，疾管署長周志浩指出，經去年衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）開會討論，已提出充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第3期計畫，新疫苗政策將會在民國111年導入4價疫苗，但未來召開會議時，仍會收集專家意見進行滾動性修正，最終再由衛福部和行政院定案。