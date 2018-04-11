吳音寧教如何看懂菜價 卻被發現詭異的地方

2018-04-11 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



北農總經理吳音寧為了與社會溝通，成立粉絲專頁，最新力作文章，是教人如何看懂菜價，希望民眾與農民了解菜價，可參考台北農產運銷公司網站，以及農糧署的農產品交易資訊網。

但農業社團「Lin bay 好油」卻發現，吳音寧推薦的兩個菜價查詢網站，同一種初秋甘藍（高麗菜），北農網站與農糧署網站卻價格不一樣。

好油認為，農產品交易資訊貴在快速精確，究竟哪一個網站的資料才正確，建議吳音寧要把資源拿來弄清楚，做對農民有益的正確資訊，別把資源拿來做個人曝光。

●Lin bay 好油全文：

今天又看到總經理的新文章：

菜價是跌是漲？蔬果在批發市場的交易價格，到底如何呢？

其中介紹兩個可以查詢蔬果價格的地方，一個是北農的官網

一個是農糧署的農產品批發市場交易網

農產品交易價的確很重要，因為具有整個市場及從業人員的參考價值，如果農產品交易價有問題，影響的層面當然就大了。

點進北農的頁面，可以看到本日蔬果批發價格的走馬燈(第二張圖)，再從每日果菜批發成交價量查詢(第三張圖)也可以得到一樣的數字，以高麗菜初秋為例，我們可以看到上中下價是11、8、4，平均價格是8元。

那什麼是上中下價？簡單來說上價就是交易量中價格最高的20%的加權平均，下價是末20%，中價是中間60%的平均。

那我們一樣點進農糧署的農產品批發市場交易網，找出台北一市初秋的資料（請看第四張圖）：

上中下價是9.4、6.4、3.4，平均價格是6.4。

農糧署的初秋均價跟一市的均價誤差有20%左右，這誤差也不小。

奇怪了？怎麼兩邊的價格不一樣？

那所有蔬菜的平均價格呢？不管從北農或者是從農糧署都可以看到一市的蔬菜交易量是1,493,691公斤(第五張圖)，但一市的均價是20.5元農糧署的卻是20.1元，農糧署跟北農的蔬菜均價誤差約2%。

資料的正確性的確很重要，又剛好是攸關全國蔬果交易最關鍵的台北農產，為什麼會跟農糧署在資料上產生這樣的誤差呢？

到底誰的數字才代表真正的行情呢？

是哪個單位連基礎的數字統計都算不好呢？

如果過去有問題，那就必須要找到問題並改善，要把資源拿來做對農民有幫助的正確的資訊，而不是把資源拿來做個人曝光。

除了菜價的漲跌之外，更重要的是資料的正確性，請問誰才是正確的呢？