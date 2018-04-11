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推廣族語 原民會將設150專職人員

2018-04-11 00:15聯合報 記者陳宛茜／台北報導

原民會將在全國普設150名全職族語教師，圖為原民會主委夷將．拔路兒（右二）參觀族...
原民會將在全國普設150名全職族語教師，圖為原民會主委夷將．拔路兒（右二）參觀族語教材成果。 圖／原民會提供
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原民會昨發布「一○七年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」，將於全國設置一百五十名專職族語推廣人員，強化族語學習、保存及推廣使用力度。這是原民會繼一○六年度推動族語老師專職化後，針對原住民族語言復振推動的重要政策。

原民會主委夷將．拔路兒指出 ，依原住民族語言發展法第五條規定，發布「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」。計畫將於各直轄市、縣（市）政府、原住民族地區鄉（鎮、市、區）公所，以及原住民人口一千五百人以上之非原住民族地區鄉（鎮、市、區）公所，設置一百五十名專職族語推廣人員，專職推動族語學習、語料保存、推廣使用等族語復振工作。

夷將．拔路兒指出，此一計畫將讓學校、部落社區均置有專職人員推動族語傳習及保存工作，全面營造族語生活環境，為面臨語言傳承危機的原住民族語挹注一股新的傳承活力及契機。

原民會表示，未來族語推廣人員將於全國各地至少開設一百五十班族語傳習教室、一百五十間族語聚會所，並輔導九百戶族語學習家庭，預估參與人員近萬人。

原民會表示，專職族語推廣人員每月薪資三萬六千元，各直轄市、縣(市)政府即起至五月卅一日止辦理甄選。原民會將於六月卅日前核定，預計七月起晉用，呼籲具族語能力認證高級以上合格證書者參加甄選，一起投入原住民族語言復振的行列。

原住民薪資

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