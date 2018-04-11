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陳金德：蘇花改是畸形產物 向交通部喊話改善

2018-04-11 00:22聯合報 記者張芮瑜羅建旺／宜蘭報導

宜蘭代理縣長陳金德昨天形容蘇花改是畸形產物，交通部應正視與改善，滿足東部民眾對交...
宜蘭代理縣長陳金德昨天形容蘇花改是畸形產物，交通部應正視與改善，滿足東部民眾對交通的需求。 記者羅建旺／攝影
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宜蘭代理縣長陳金德昨形容蘇花改是畸形產物，是快速道路卻限速40到60公里，且僅有單車道，多方車流匯集東澳，不塞才怪。他向交通部喊話，應開放雙向雙車道及提高限速，東澳與南澳路段立即新建隧道，並讓國五連接蘇花改。

公路總局第四區養護工程處處長李順成說，外界期望調高速限，正依道路設計速限，與蘇花改善工程處研議中，蘇花改蘇澳至東澳段為一線道，是對環評的承諾，若要更改成兩線道，須透過環境差異影響評估解套，送經環保署審議。

陳金德指出，蘇花改是因當年不做蘇花高速公路，又要有蘇花高的功能，才折衷成蘇花改，提出的方案要滿足這個、又滿足那個，有很多公公婆婆，雖滿足很多不住東部與各界的要求，卻未滿足最重要的、即東部民眾對交通的需求，以強烈一點的字眼形容，「蘇花改是個畸形的產物」。

清明連假蘇花改大塞車，連交通部長賀陳旦也身陷車流中，陳說，應想想東部民眾對道路的需求，蘇花改興建綁手綁腳，國家投入這麼大的經費，卻只能建出不符需求的道路，這是政府必須正視的問題。

陳金德建議，交通部應立即啟動改善方案，將蘇花改改為雙向雙車道，速限及車距限制都要調整，最重要的是，立即啟動興建東澳與南澳隧道的可行性及影響評估。

李順成表示，外界期望調高速限，現正研議中，而隧道內要求車距50公尺，是考量人體反應時間，會依限速而變動，也將一併研議。但李也表示，蘇花改若要改成兩線道，則須環保署審議。

蘇花改陳金德南澳塞車蘇花公路

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