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現在墾丁消費太貴？呂捷：錯！墾丁一直都這麼貴

2018-04-10 23:09聯合報 記者何祥裕╱即時報導

最近墾丁觀光客減少與物價昂貴，受到不少討論，甚至有人拿到墾丁不如去沖繩做比較，補教名師呂捷在臉書粉絲頁「呂捷歷史-朕即天下！」貼文表示，很多人在抱怨墾丁消費太貴...其實你錯了！！墾丁一直都這麼貴！！只是以前網路沒有這麼發達，所以你不爽也沒地方講.....，尤其是陸客來了之後狀況更嚴重。他感嘆，墾丁的風景沒有變…就是人變了！

呂捷貼文全文如下：

墾丁

一個充滿青春&回憶的地方！

我是個高雄人，很長的一段日子裡...去墾丁對我來說是家常便飯～

其實我不喜歡玩水......尤其是胖起來以後......所以也就是說...我從來沒有玩過水～

但是我喜歡去墾丁！陽光沙灘比基尼！

我長大之後第一次去墾丁是「獅子座流星雨」的時候。

那一年我高三，我們一群棒槌...以現在的說法叫做單身狗....半夜在臨海工業區集合，奔向國境之南！

沿路都是車禍...但不損我們的熱情！

我們一路頂著落山風、唱著劉德華的「世界第一等」！

長大之後我更常去墾丁，帶著武松享受著倆人的小假期～

我生平第一張罰單就是在407公里處被開的...

開著車在屏鵝公路上，那片湛藍海洋...含有抗憂鬱的成分！

很多人在抱怨墾丁消費太貴...

其實你錯了！！

墾丁一直都這麼貴！！

只是以前網路沒有這麼發達，所以你不爽也沒地方講.....

老實說在觀光景點貴一點大部分的台灣人還能接受～

但是在前幾年開放陸客觀光後，這個狀況更嚴重了！

我在墾丁吃東西、買東西，我一定講台語～不然就危險了......

以前講說要去墾丁玩，身邊會有一堆人報以羨慕的眼神～

現在講要去墾丁玩...身邊所有人會投以有訕笑的眼光、同情的眼神...

笑你是「潘辣」！

然後問你為什麼不出國就好、不去沖繩就好！

哈～我當然去過沖繩、我也喜歡沖繩、我也知道沖繩的CP值比較高！

但沖繩沒有我那青春的印記～

國境之南的風景依舊這麼美～那為什麼人潮減少了…為什麼人們不去了… ！

風景沒有變…那就是人變了！

散播歡樂散播愛！墾丁最美的風景是回憶！啾咪～

墾丁沖繩陸客

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