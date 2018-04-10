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農保鬆綁 原保地「黑戶」批吃不到

2018-04-10 23:39聯合報 記者陳秋雲張家樂郭政芬范榮達／連線報導

台中和平地區有6000多人承租原民保留地耕作，但成為黑戶沒農保。 圖／聯合報系資...
台中和平地區有6000多人承租原民保留地耕作，但成為黑戶沒農保。 圖／聯合報系資料照片
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農委會修訂農民健康保險認定標準及資格審查辦法，放寬參加農保資格，但數萬名在原住民保留地耕作的非原民卻無法納入農保，和平區近6千名果農自稱「黑戶」，痛批農保放寬資格卻「看得到吃不到」，希望農委會修法把保留地的果農納保，不要只會畫大餅。

農委會將沒有農地、租約，但有實際耕作事實的實耕者，及養蜂農民納入農保對象，總計約全台有3萬餘人受惠，新制已生效。

和平地區約有6000名承租原住民保留地的民眾，大梨山區就有3500人即使修法仍未被畫在農保範圍，台中和平區農民大失所望，昨天參加區公所辦座談會，希望市府、民代正視農民需求，將他們納保。

和平代表會副主席羅進玉說，大梨山地區有9成農民承租原民保留地，以為這次農委會釋出大利多，對實際耕作者放寬農保資格，結果希望落空，數千人仍是農保「黑戶」。

和平區農民批評政府對在原民區真正從事農耕的民眾「畫了個大餅」，看得到卻吃不到，梨山果農指出，農委會對沒有農地的蜂農都放寬資格，納入農保，但梨山地區每天從事務農的人卻無法納保，「沒有真正幫助到農民」。希望立委協助，由農委會修正相關辦法，協助他們。

台中市和平區農民希望農委會修訂農保標準，放寬原民保留地耕作者資格。圖／羅進玉提供
台中市和平區農民希望農委會修訂農保標準，放寬原民保留地耕作者資格。圖／羅進玉提供
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台中市政府農業局表示，因原民保留地依規定不能買賣，目前承租保留地又多是非原民，衍生出不少錯錝複雜的問題，一時難以解決，將把農民的意見向中央反映。

農委會訂定實際耕作者從事農業生產工作認定作業要點，實際種植農作物如水稻2公頃、雜糧1.3公頃、茶葉0.6公頃、蔬菜0.4公頃等資格者，經農業改良場現在實地勘查確認，就可以加入農保。

南投信義鄉有近1千公頃的原民保留地放租，2年前，原民委會訂出承租保留地換約作業的SOP，要鄉公所配合空拍機、航照圖，超限利用無所遁形。信義鄉大批承租人，都因地上有建物，或種植果樹未造林，無法順利換約，農保資格也受影響。

新竹縣五峰鄉公所農經課長羅詩偉說，到五峰耕種的農作有種茶、高冷蔬菜等，大多已在平地或其他地區也耕作，具有農戶的身分。沒有台中和平地區的情況。

農民農委會原住民保險

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