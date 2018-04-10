藻礁永存音樂會 428凱道大會師

2018-04-10 13:07 中央社 台北10日電



環保團體搶救大潭藻礁行動聯盟今天宣布，28日將於凱達格蘭大道舉行藻礁永存音樂會，呼籲關心藻礁民眾能一同參與，「保育藻礁永不妥協」。

桃園大潭在地團體守護藻礁超過6年，每年都會舉行珍愛桃園藻礁健行淨灘音樂會，但因中油第三天然氣接收站開發擬在桃園大潭建置，恐影響珍貴藻礁，因此環保團體搶救大潭藻礁行動聯盟今天在凱道召開記者會，宣布將於28日移師凱道、舉行藻礁永存音樂會。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，音樂會於當天下午3時開始，將邀請歌手林生祥、羅思容、巴奈、董事長樂團主唱阿吉及鋼琴詩人王俊傑等人為藻礁獻唱，也將邀請長期在第一線守護環境的環運資深前輩為大潭藻礁打氣。

此外，當天也會有「親子共學團」的藻礁劇演出、認識藻礁闖關遊戲及桌遊、藻礁SOS救援活動等，並將展示270X135公分的藻礁模型，在現場「重現」藻礁生態系。潘忠政表示，當天也會將寫好的信送往總統府，邀請總統蔡英文一起搶救大潭藻礁。

除了宣傳音樂會內容外，今天記者會也有多位律師提出意見、批判中油及行政單位等。環境法律人協會理事長張譽尹表示，現在觀塘工業港正進行環評程序，環保署應正視藻礁的環境價值，確保審查程序是基於完整的藻礁環境調查，且只要經過詳盡調查，就可以知道工業港不應開發。

搶救大潭藻礁行動聯盟義務律師陳憲政表示，中油第三天然氣接收站還在環評審查，但中油卻在1月29日就已上網公告「第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程」公開招標，甚至連履約期限都已經寫上去，隱藏不住中油勢在必行的野心。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，從台電副總陳建益曾提出的資料，可看出扣除觀塘的第三接氣站供氣量，全國僅民國111年略為不足，其後都是「供過於求」，顯然沒有必要破壞珍貴的藻礁生態系、增加設備閒置率，希望大家一同參加藻礁永存音樂會，呼籲中油及政府應早日改變錯誤的決策。