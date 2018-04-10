美德日台專家雲集 中信攜手法務部反毒

2018-04-10 14:45 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 /台北報導



中信反毒基金會董事長辜仲諒（中）、法務部次長張斗輝（左二）、行政院政委羅秉成（左三）、中信反毒基金會副董事長王卓鈞（右）與國際反毒專家學者，上午在中信反毒教育基金會舉辦的「毒品法庭暨多元處遇方案之展望」研討會開幕式中合影。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

面對日益氾濫的毒品問題，傳統政策已成過去，各國現在都提出不同策略迎戰。中國信託捐贈成立的中國信託反毒教育基金會上午攜手法務部，舉辦「毒品法庭暨多元處遇方案之展望」國際研討會，邀請美、德、日、台等各國重量級專家學者齊聚一堂，為台灣找出最適合的毒品問題解決之道。

包括行政院政務委員羅秉成、法務部次長張斗輝與中信反毒基金會董事長辜仲諒上午同台出席開幕，深化政府與企業的反毒合作。

「毒品法庭有其成效，各國也有不同的處遇措施，希望借鏡國外成功經驗，根本解決毒品氾濫的問題。」中信反毒基金會董事長辜仲諒說，面對毒品擴散快速、吸毒人口年輕化，基金會不斷探討現行反毒教育宣導外，是否還有其他方式杜絕毒品危害，進而改善台灣現今監所人滿為患的難題。

羅秉成說，政府要傾全力對抗毒品，如果反毒沒成功，會成為嚴重的國安問題。他也肯定中信反毒教育基金會的努力，表示像辜仲諒這樣的企業界領袖，「願意投身反毒公益站在第一線親力親為，非常少見」。

法務部次長張斗輝表示，「目前全國監所中約有五成是菸毒犯，許多監所也面臨超收問題，我們期待藉由多元方案，有效達成毒品刑事案件及再犯率的降低。」

中信反毒基金會長期推動反毒教育，已成為反毒工作的生力軍，去年獲得行政院評選為「反毒有功團體」，更和法務部推動「強化矯正機關攜子入監處遇措施合作方案」，幫助監所裡的吸毒媽媽照顧無辜幼子。舉辦研討會進一步針對國內的毒癮者處遇措施，尋找最適方案。

羅秉成肯定中信反毒基金會，表示「政府一直在努力解決毒品問題，而透過更多元的方式、更多像中信反毒基金會的單位，將能整合眾人之力，加速反毒腳步。」