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老外困惑「中華台北」是什麼？ 經濟學人撰文解釋

2018-04-10 13:28聯合新聞網 綜合報導

台灣過去數十年來都用「中華台北」名號、舉著五環會旗參加奧運。 聯合報系資料照
台灣過去數十年來都用「中華台北」名號、舉著五環會旗參加奧運。 聯合報系資料照
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外媒《經濟學人》近日指出，台灣近年來參與國際活動時所使用的名稱「中華台北」，代表了台灣這個擁有2400萬人的繁榮島嶼，卻處於外交孤立。

經濟學人》在一篇名為「What is “Chinese Taipei”?」的專欄文章中指出，1912年中國的帝國制度垮台後，將國號定為「中華民國」（The Republic of China，ROC），在之後的抗日戰爭中與美國並肩作戰。後來中華民國的領導人蔣介石在內戰中敗給毛澤東領導的中國共產黨，於1949年撤退到台灣，台灣繼承了「中華民國」國號，毛澤東則在中國大陸建立「中華人民共和國」。

之後韓戰爆發，阻止了毛澤東拿下台灣，台灣也在美國支持下，成為冷戰中反對共產主義的堡壘。台灣最初在專制統治下，發展出繁榮的巿場經濟，最後成為民主政體。但美國總統尼克森1972年訪問北京前，承諾讓聯合國從承認台北轉為承認北京，之後北京政府就主張它是唯一統治全中國（包括台灣）的合法政府，並透過阻撓台灣參與聯合國及其附屬組織的方式，打壓台灣在國際社會的空間。台灣現在只與少數幾個小國建立外交關係，如布吉納法索和薩爾瓦多。

文章指出，1976年台灣想以「中華民國」名義參加蒙特婁奧運，但北京不允許出現「兩個中國」，而台灣也拒絕以「台灣」之名參賽，因為這等於表示放棄了自己是全中國合法政府的主張。為了參與國際活動，台灣需要一個可讓北京接受的名稱；「Chinese Taipei」這個名字讓北京看似寬容，因它容許華人兄弟參加奧運，又不必承認台灣是獨立的政治實體。為了參與國際活動，「台灣嚥下了這個侮辱」。

文內提及，大陸媒體將「Chinese Taipei」譯為「中國台北」，台灣則譯為「中華台北」，以意指範圍較廣大的文化意涵。台灣目前用「中華台北」名義參加世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作論壇（APEC）、奧運等國際組織，以及一些較小的國際團體，但這一切仍必須依賴大陸領導者的善意。

《經濟學人》指出，台灣現今有越來越多人對「中華台北」一詞不滿，尤其許多年輕人自認為是「台灣人」，不願與大陸統一。台灣最近的一項民意調查顯示將近60％的受訪者認為自己是台灣人，而只有37％認同台灣人是中國人。今年2月，民眾已向政府提交連署書，倡議以「台灣」名義參加2020年東京奧運。然而《經濟學人》認為大陸不太可能同意，而且今天大陸的國際地位已經比1972年時更有份量。

中華台北北京奧運

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