礦業法爭議 立委籲經濟部勿為業者護航

2018-04-10 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



行政院去年將礦業法草案送入立法院，昨在經濟委員會審查，包括礦業法是否溯及既往管制舊礦場、礦權展限需取得原住民同意等無共識，擇日再審。今天環團與朝野立委開記者會呼籲行政部門勿為業者護航，礦業法應速審。

導演齊柏林過世後，他生前拍攝「看見台灣」的花蓮亞泥礦場一度引發關注，網路連署要求撤銷亞泥展延案突破20萬人。礦業法昨在立法院審查，包括礦權展限是否需要重新申請礦業用地核定、若礦業用地涉及原住民族地區，是否需要部落同意或參與等關鍵條文，在場立委與行政部門皆無法取得共識。

時代力量立委高潞以用表示，業者近乎惡霸的方式在原住民土地開礦，礦業法反而提供武器給業者，搶奪原民土地，且2005年原住民基本法通過，其中條文包括政府在原民土地開發需原民同意，該法通過三年內所有相關法案都應修正，若無修法原民會與主管機關可以作出解釋，她強調，因此即便礦業法沒修法，礦權展限、開礦依法需原民同意，行政官員知法不守法。

民進黨立委高志鵬說，去年7月看到礦務局預告的礦業法版本，朝野立委大致都能接受，怎知草案去行政院繞一圈後，出來整個版本倒退很多步，包括原本有溯及既往條文、補強環評的條文也七折八扣，礦業用地復整保證金制度也消失，高說，若經濟部不拿出修正補強提案，朝野立委將主導修法，最後只通過委員版本， 不甩政院版，也非不可能。

高志鵬說，接下來他會與國民黨的經濟委員會召委廖國棟協調，盡速再排礦業法審查。