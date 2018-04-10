一代指揮家陳秋盛過世 培養呂紹嘉、簡文彬

2018-04-10 10:20 中央社 台北10日電



陳秋盛。圖／TSO提供 分享 facebook 台北市立交響樂團今天證實，曾帶領北市交近20年的前團長、指揮家陳秋盛昨天清晨過世，享年76歲。陳秋盛也是培養出指揮家呂紹嘉、簡文彬的台灣第一代指揮。

北市交為了向陳秋盛致敬，將把12日在國家音樂廳舉辦的「巨人」音樂會獻給陳秋盛。北市交表示：「陳團長是台灣音樂界的拓荒者、更是我們永遠敬佩的音樂巨人。」

陳秋盛9日在睡夢中辭世，享年76歲。他不僅開啟台灣古典音樂視野，也發掘國家交響樂團音樂總監呂紹嘉、衛武營藝術文化中心藝術總監簡文彬、中提琴家黃心芸、鋼琴家劉孟捷等，當年都是他的得意門生。

陳秋盛早年赴德國慕尼黑音樂院學習小提琴演奏，1969年學成歸國，參與交響樂團演出，並擔任教學工作。1971年為了學習指揮，他再次赴歐洲深造，在奧地利的維也納音樂大學學習。

1973年回台，先在國台交前身台灣省立交響樂團工作，，之後擔任台北市立交響樂團擔任團長。近20年一手策劃推動「台北市音樂季」，退休之後曾在師大、北藝大與南藝大授課。

在北市交服務期間，陳秋盛極力推廣歌劇作品，製作過「阿依達」、「奧泰羅」、「杜蘭朵公主」、「卡門」、「弄臣」、「托斯卡」、「茶花女」、「遊唱詩人」、「波希米亞人」、「蝴蝶夫人」、「丑角」、「鄉村騎士」、「漂泊的荷蘭人」等大型歌劇，並數度率領北市交至美國、日本、新加坡、香港、菲律賓、俄羅斯、法國、西班牙、奧地利等地巡迴演出。

北市交也透過新聞稿表示，陳秋盛任內廣邀國際一流音樂家以及團體到台灣、製作高規格的歌劇演出，將北市交提昇至國際一流的交響樂團、而且對於後進的提攜更是不遺餘力，對台灣音樂產業的提升有無比巨大的貢獻。