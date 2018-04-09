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獨家╱保育區內新增防波堤 深澳電廠闖環評恐違法

獨家╱保育區內新增防波堤 深澳電廠闖環評恐違法

2018-04-09 22:33聯合報 記者侯俐安╱即時報導

圖為深澳電廠舊址除役拆除前狀況。圖／本報資料照片
圖為深澳電廠舊址除役拆除前狀況。圖／本報資料照片
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深澳燃煤電廠日前闖過環評，但外界爭議未歇，環評通過的公文也還沒簽核下來，如今再傳未來卸煤碼頭恐影響當地漁船進出，台電要求深澳漁港須為電廠退讓進出路線，並擬在外海另蓋離岸堤供漁民使用，但堤防位處「瑞芳水產動植物繁殖保育區」，依法不能開發，台電卻要新北市為此挪開保育區。

台電至今未解決保育區新設堤防的爭議，日前卻先違法闖關環評。有不具名的環委說，環評大會中多次提及此事，但台電回答不清楚、不完整，他指出，本案保育區堤防未解決，就不能違法提出環評申請，此案程序錯亂，「根本不應進入環評審查」。

為保護水產棲地及物種，漁業法規定主管機關得指定設置「水產動植物繁殖保育區」，新北市政府在2014年公告畫設的「瑞芳保育區」，就在深澳灣內，台電今年提出的深澳燃煤電廠環差案，卻變更在保育區內多了兩道防波堤。

根據內政部區域計畫法，瑞芳保育區屬於「第一級環境敏感區」，海岸管理法更將重要水產保育區畫為「一級海岸保護區」，都不得開發。環保署「開發行為環境影響評估作業準則」則明確規定，開發行為基地不得位於相關法律所禁止開發利用的地區。

環評委員鄭明修說，按照程序，台電應先協調新北市政府調整保育區，走完程序再送進環評會議審查，如今卻是保育區爭議未釐清，就先闖關環評，「先射箭再畫靶」，形同逼新北調整保育區，陷環委於不義。

環評台電深澳電廠

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