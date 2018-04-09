農委會推動植物醫師 辦座談會蒐集意見

2018-04-09 18:30 中央社 台北9日電



推動植物醫師制度，農委會預計5月將植物醫師法草案送行政院跨部會討論，同時在立法落實以前推動示範計劃，讓實習植物醫師與產業結合，盼彰顯植物醫師的價值。

農委會今天舉辦「植物醫師制度推動」座談會，廣泛蒐集意見提供修法參考。

農委會動植物防疫檢疫局局長馮海東在會中表示，雖然立法仍在推動，但觀念要先形成，因此創造植物醫師立足條件，先用示範計劃，讓實習植物醫師與示範植物診療機構、農會和農企業等產業結合。

主持的農委會副主任委員陳吉仲表示，預計5月將植物醫師法草案送行政院跨部會討論。

由於農作物疫病蟲害種類很多，植物保護的問題日趨複雜，但農業試驗改良場所及大學專家人力有限，無法即時輔導農友；另外，近年來消費者重視食安與農藥殘留問題，各界期望推動植物醫師制度，協助作物健康管理，生產安全農產品。因此農委會研擬植物醫師法草案。

馮海東說，草案通過後，未來要推動證照制度和辦理國家考試。規範一定規模的農場是否需要聘植物醫師，將有利於專業人才的職業保障。

目前台灣大學、中興大學、嘉義大學及屏東科技大學共四所大學提供專業植物醫學教育。屏東科技大學植物醫學系副教授陳麗鈴表示，之前帶領學生到高雄美濃做田野調查，發現大部分農民樂意向實習植物醫師諮詢，有助於減少錯誤用藥。

陳麗鈴說，以往學生認為畢業後會與農學院的學生競爭，但現在學生對植物醫師制度很憧憬，也更有動力去學習。

座談會中，農場業者多認同植物醫師的專業，也有意尋求協助，以降低種植成本，提高作物收成。