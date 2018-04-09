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文化部、經濟部合作 11月推台北時裝周

2018-04-09 17:35中央社 台北9日電

文化部、經濟部11月將跨部會舉辦「台北時裝周」，期望能整合上、下游產業鏈，文化部次長李連權表示，未來將由產官學共組委員會決策、推動，把台灣文化元素注入時裝產業。

Just In Case設計師周裕穎以畫家常玉的畫作為靈感，把畫作融入於時裝當中，李連權今天在2018台灣文博會展前記者會上，穿著周裕穎設計的「常玉動物系列」襯衫，透露這是為了在11月舉辦的「台北時裝周」暖身 。

為了扶植時尚時裝產業，文化部與經濟部跨部會合作，去年不僅提出「時尚產業與影視音產業整合旗艦計畫」，將建置時尚影視音創新媒合平台等6大架構，包括輔導開發精品時尚素材、建置時尚影視音創新媒合平台、跨界時尚及其他藝術產業數位串聯、時尚影視國際展演計畫等，預計經費新台幣16億元，盼能帶動時尚產業新發展。

放眼國外時裝周都是由民間發起舉辦，台灣卻是由政府發起，李連權今天接受中央社訪問時說：「先由政府帶頭做，未來期許能像金馬獎一樣，形成一個由民間組成的委員會，推動台北時裝周發展。」

第一年的台北時裝周預計在今年11月舉辦，李連權表示，未來會邀請產官學等專業人士組成委員會，主導每年台北時裝周走向，前兩年只在秋季舉辦，第三年後希望春夏、秋冬兩季都辦。

李連權強調：「台北時裝周一開始就要走國際，一定會邀請國際買家，使國際買家對台灣時裝有深刻印象，要把台灣的文化元素注入在時裝產業。」

未來經濟部主要負責上游產業，包括紡織、布料，文化部負責下游的服裝設計、通路、影音等結合，期許能建立完善的時尚產業鏈。

時裝周文化部

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