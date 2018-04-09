文博會主題從身體創造 成交量上看6億

2018-04-09 17:33 中央社 台北9日電



文化部次長李連權（前左）。中央社 分享 facebook

邁入第8年的2018台灣文博會，今年主題設定為「從身體創造」，文化部次長李連權說，今年邀請來自19個國家的買家，期望參觀人次達30萬，成交量上看新台幣6億元。

文化部今天舉辦2018台灣文博會展前記者會，今年以Design Thinking為軸，主題設定為「從身體創造」，企圖在文化思考中尋找設計創作的新可能。

李連權指出，從去年開始，文化部以「文化策展」方式推動文博會，目的是希望在策展過程中，激發創作者能量，並且從生活中觀察，在作品中注入文化能量，提高產品獨特性。

李連權表示，文博會今年有23個國家參展，500多家廠商參與，買家來自19個國家，國內外買家就超過3000人，而今年參觀人次也希望突破去年的23萬人，預估達到30萬參觀人次，成交量上看6億元。

2018文博會總策展人王耀邦從身體出發策展，他說，台灣超過275座海拔3000公尺以上的山岳，密集程度可為世界之冠，但台灣卻尚未出現一個以設計力介入，完整梳理這些資源的公共空間，因此在華山展區打造「一座高山博物館」，重新思考山與文明、身體與創造。

今年文博會改以全區策展、議題主導方式，拋出多個文化議題，包含「身體視文化」、「手造工藝」、「嘻哈囝」、「時尚的日常」，也規劃創意市集與影展活動，讓每個場館與區塊都是一個思考的容器，開啟想像與討論文化的空間。

2018台灣文博會18日至22日在華山文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館展出。