家扶：受虐兒均花16萬元社會成本

2018-04-09 14:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



家扶基金會表示，每兩小時就有1名孩子受虐。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

家扶基金會今天表示，每兩小時就有1名孩子受虐，輔導一位受虐兒走出心理陰霾、恢復健康生活，社會成本高。以家扶為例，平均每個受虐兒需要16萬元服務經費。專家建議家長採取「停看聽想」四步驟，延後動手的機會。

聯合晚報先前推出「兒虐悲歌」報導，希望政府、醫界、社福團體等，共同為兒少建構更安全的成長環境。

家扶指出，根據衛福部2017年統計資料，受虐兒童少年數達4135人，平均每天有11位至12位孩子遭到不當對待，等同於每兩小時就新增1名孩子身處在暴力環境。近年資料顯示，八成以上施虐者是孩子的父母親，其中以管教不當、缺乏親職教育知識及父母情緒因素所占比例最高。

兒童發展專家王宏哲建議家長採取停看聽想四步驟，延後動手的機會。首先，把孩子現在脫序的行為停下來，包括孩子一邊吃飯一邊玩，家長如果一直吼叫，情緒一旦累積下來，最後可能就會動手打孩子。停的意思就是飯不要吃了，親子都停下手邊正在進行的事，讓孩子開始察覺父母生氣了。

看是讓孩子看到父母生氣、嚴肅的表情。聽是聆聽孩子的聲音，請孩子談談父母為什麼很生氣。因為有時候孩子不知道犯了什麼錯。想是家長自己想一想，什麼樣的非體罰處罰方式對孩子是有效的，例如剝奪孩子的遊戲時間，或是取消飯後點心等等。