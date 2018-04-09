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PM2.5台中排全國第十 環署：不因此滿足

2018-04-09 10:54中央社 台北9日電

環保署長李應元今天針對網友統計細懸浮微粒(PM2.5)濃度台中排名全國中段班表示，主因是民眾對空污意識提高，台中市政府也採取措施，淘汰二行程機車是六都第一，但不會滿足，目標是降到10微克/立方公尺。

根據自由時報今天報導，網友自環保署資料庫下載空氣品質監測數據，並統計今年第一季全國22縣市PM2.5濃度，昨天晚上公布於PTT，結果顯示最好與最差的分別為花蓮與高雄，而經常被討論的台中則排第十的「中段班」，讓不少網友感到意外。

李應元今天上午在立法院受訪表示，主因是民眾對空污的意識提高，高度重視，台中市政府也採取很多措施，經濟部及台電也積極趕工台中電廠氮氧化物、硫氧化物及懸浮微粒的防制設備。另外，台中市政府也非常積極淘汰二行程機車，六都排名第一。

他說，台中在PM2.5的減量上奪得第一，空污有下降，雖然正在進步，但還是不能夠滿足，環保署的目標是降到10微克/立方公尺，會持續努力。

台中市環保局今年1月依據環保署空氣品質測站數據指出，台中市PM2.5年均濃度逐年下降，105年為22.8微克/立方公尺，到106年降到20.2微克/立方公尺，降幅11.4%，成效全國第一。

PM2.5空污

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